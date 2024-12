Laissé en marge du groupe pour le 32e de finale de Coupe de France, Wilfried Zaha a eu le droit à des vacances anticipées. L’Ivoirien a assisté au match de Crystal Palace durant la rencontre de l’OL à Valenciennes.

Il va être l’un des dossiers épineux de l’hiver et quelque chose nous dit que Wilfried Zaha ne devrait plus porter les couleurs lyonnaises à partir de janvier. Prêté par Galatasaray le dernier jour du mercato estival, l’ailier ivoirien n’a jamais réussi à se fondre dans l’effectif de l’OL et traîne son spleen depuis. Pierre Sage a bien tenté de le lancer, mais les prestations de Zaha n’ont pas été à la hauteur, tout comme son implication. Avec six apparitions et seulement 112 minutes de jeu, le pari de l’ailier est un échec, encore plus en sachant que l’OL a payé trois millions d’euros pour le faire venir pour un an.

Vers un prêt cassé cet hiver ?

Le prêt va-t-il être cassé à compter du 1er janvier 2025 ? En ne le retenant pas dans le groupe pour le 32e de finale de Coupe de France, Pierre Sage a envoyé un message à Wilfried Zaha. Il ne compte pas sur lui pour la seconde partie de saison. En vacances anticipées au même titre que Gift Orban, Nicolas Tagliafico ou encore Ernest Nuamah, Zaha a profité de son absence dans le groupe de l’OL pour faire une virée à Londres. Pendant que ses coéquipiers se lançaient vers une qualification en 16es, Wilfried Zaha a assisté à la rencontre entre Crystal Palace, son ancien club, et Arsenal.