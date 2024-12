Avant le coup d’envoi, les joueurs de Feignies Aulnoye et de l’OL ont observé une minute de silence. Un hommage aux victimes de la tempête Chido à Mayotte.

La FFF avait choisi de rendre hommage à sa façon durant ce week-end de Coupe de France. Cette semaine, Mayotte a été touché par un important cyclone ayant tout dévasté sur son passage. En plus d’une île complètement détruite, le bilan humain faisait état d’un bilan provisoire de 35 morts et plus de 2500 blessés. Le cyclone Chido a fait des ravages et la FFF a donc choisi de rendre hommage à toutes les victimes de ce phénomène météorologique sur l’archipel français de l’Océan Indien.

Une minute de silence a été décrétée sur toutes les pelouses françaises durant ce week-end de Coupe de France. Les joueurs de l’Entente Feignies Aulnoye et de l’OL (1-2) ont respecté cette directive de la Fédération pour les 32es de finale. De chaque côté du rond central, les vingt-deux joueurs ont donc effectué une minute de silence, parfaitement suivis par les quelques 12 000 spectateurs présent au Hainaut samedi soir. Toute la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais s’associe à cet hommage aux victimes de cette catastrophe et leurs familles.