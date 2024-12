Pour Sage (OL), "il était temps que l’année se termine"

Mécontent du visage montré par ses joueurs contre Feignies Aulnoye (1-2), Pierre Sage préférait se projeter sur le futur de l’OL avec la réception de Montpellier, dès le 4 janvier.

L’avantage avec lui est qu’il ne mâche jamais ses mots, tout en se montrant assez diplomate. Samedi, à Valenciennes, Pierre Sage n’a pas pris de pincettes au moment de parler de la prestation de ses joueurs. L’entraîneur a assuré que l’OL "n’avait pas été digne" contre l’Entente Feignies Aulnoye (1-2). Malgré la qualification, objectif principal de la soirée nordiste, le technicien a regretté le visage lyonnais, tout en "félicitant nos adversaires qui ont été valeureux". Mais, il en faudra plus pour satisfaire Pierre Sage.

"Montpellier a fait l'impasse sur la coupe"

Conscient que cette première partie de saison a été intense, après un premier semestre qui avait déjà poussé l’OL dans ses retranchements physiques et mentaux, le natif de Lons-le-Saunier voit la trêve hivernale arriver au bon moment car "il était temps que l’année se termine." Toutefois, le retour à l’entraînement va vite arriver avec une reprise fixée au 30 décembre prochain. Une petite pause afin de recharger les batteries et de se plonger vers cette seconde partie de saison qui s’annonce tout aussi intense. "On va vite revenir à l’entraînement, et on aura la réception de Montpellier, qui devrait nous donner du fil à retordre, qui a fait l’impasse sur la coupe." Vraiment l’impasse ou un simple manque de talent ? Car le MHSC a été étrillé 4-0 par le Puy Foot 43… Quoi qu’il en soit, l’OL devra montrer un tout autre visage que celui à Valenciennes.