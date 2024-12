Court vainqueur de Feignies Aulnoye (1-2) samedi, l’OL s’est qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France. Les Lyonnais connaitront leur adversaire ce dimanche à 20h.

Avec la manière, personne n’aurait boudé son plaisir, mais en s’imposant 2-1 contre Feignies Aulnoye, l’OL a assuré ce qu’on attendait de lui : se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe de France. Il a fallu batailler, mais à la veille des vacances de Noël, tout le monde s’en contentera. Finaliste la saison passée, l’OL continue son chemin dans cette coupe nationale qui a déjà réservé son lot de surprises. Fort heureusement, les Lyonnais n’ont pas fait partie des équipes de Ligue 1 malheureuses et Pierre Sage sera bien devant son écran ce dimanche. Car oui, le tirage au sort des 16es se tiendra ce dimanche soir à 20h.

Margaux Pinot, championne du monde de judo, et Henry Chavancy, joueur international du XV de France de rugby, se chargeront de tirer les futures affiches. La cérémonie sera retransmise sur beIN Sports, diffuseur officiel de la Coupe de France, et se fera juste avant le choc entre le RC Lens et le PSG pour la dernière affiche de ces 32es. Pour rappel, ce tour se jouera à la mi-janvier en pleine semaine. Le mercredi 15 janvier est mis en avant, mais des matchs se tiendront également le mardi et très certainement le jeudi également.