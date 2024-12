TKYDG : l'OL n'y arrive toujours pas contre le PSG

Entre la victoire en Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort et le revers contre le PSG, l'OL a finalement vécu une semaine mitigée. Pour sa dernière de l'année 2024, "Tant qu'il y aura des Gones" a tenté d'expliquer les raisons de cette défaite au Parc des Princes.

Ce ne sera encore pas pour cette année. Depuis l'arrivée de QSI à la tête du PSG, l'OL a toutes les difficultés du monde à s'imposer au Parc des Princes et le déplacement dimanche avait pourtant créé un peu d'espoir chez les supporters lyonnais. La dynamique positive laissait imaginer les joueurs de Pierre Sage réussir à faire tomber l'ogre parisien, mais la réalité a été bien différente. La marche a encore été trop haute pour les Lyonnais, qui se sont logiquement inclinés (3-1) dans cette 15e journée de Ligue 1. Ce revers a logiquement eu le droit à son décryptage sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones".

D'abord dans une première partie durant laquelle Nicolas Puydebois, Enzo Reale et notre invité Amos Youga ont tenté de savoir pourquoi l'OL a montré un visage si différent de celui contre l'Eintracht Francfort. Cela a permis de se plonger dans le deuxième thème avec un focus bien plus spécifique. Ce revers est-il à mettre au crédit de Pierre Sage ou le coaching de l'entraîneur ne peut tout expliquer ? Sur le sujet, l'équipe de TKYDG s'est plutôt montrée d'accord. Enfin, cette émission s'est terminée sur une note un peu plus positive avec la présentation de l'Entente Feignies-Aulnoye, futur adversaire de l'OL en Coupe de France samedi (18h). L'équipe de National 2 et son histoire ont été détaillées par Thibaut Paquis, journaliste local.