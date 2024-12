Retour sur PSG - OL (3-1)... TKYDG en direct

Ce lundi à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour. Au programme : la défaite de l'OL contre le PSG, le coaching de Pierre Sage, mais aussi la Coupe de France samedi.

Il n'y a pas eu de cadeau de Noël avant l'heure pour l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones". Ce lundi, pour la dernière de l'année 2024, votre émission décortiquera une défaite de l'OL après presque trois mois d'invincibilité en Ligue 1. La marche a été trop haute contre le PSG et Nicolas Puydebois et Enzo Reale vont décrypter les raisons de ce nouvel échec au Parc des Princes (3-1). Pour appuyer leurs propos, les deux consultants de TKYDG pourront compter sur la présence d'Amor Youga, invité de l'émission ce lundi à partir de 19h.

Ensemble, ils se poseront la question de savoir si Pierre Sage est l'unique responsable de ce revers ou si certaines individualités ont failli et donc entraîné un échec collectif ? Dans la troisième et dernière partie, un focus sera fait sur l'entrée en lice en Coupe de France, avec notamment l'intervention en visio de Thibaut Paquit, journaliste à la radio locale Canal FM et qui nous parlera de l'Entente Feignies-Aulnoye, adversaire de l'OL.

Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.