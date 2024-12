Titulaire samedi en Coupe de France, Rémy Descamps n’a pas réussi à garder sa cage inviolée. Le gardien de l’OL estime que, malgré le visage montré, le club suit sa feuille de route.

Après Hoffenheim début octobre, Rémy Descamps a vu Pierre Sage lui offrir une nouvelle opportunité de porter le maillot de l’OL. À la différence du match de Ligue Europa, le portier a été bien moins sollicité à Valenciennes qu’en Allemagne. Pourtant, à l’image de l’ensemble du collectif lyonnais, il n’a pas vraiment rassuré samedi contre l’Entente Feignies Aulnoye (1-2).

Auteur d’une sortie hasardeuse sur Sambou, il a ensuite dû s’incliner sur un coup de canon de Koubemba dans le temps additionnel. Pas de clean-sheet pour l’ancien Nantais donc. "On a cru à 2-0 que c’était fait, mais voilà, la coupe, c’est ça. On prend ce but, on souffre. Mais on est qualifié. On ne retient que ça. Cette équipe a joué son jeu, a joué les contres, et ils nous ont surpris sur des phases. La deuxième période était meilleure. Bon, j’ai pris un but, ça m’ennuie, mais on est qualifié."

"J'adore la Coupe de France"

Comme l’OL et tout son environnement, Rémy Descamps se satisfait avant tout de la qualification avant de partir en vacances. Néanmoins, il n’en oublie pas son cas personnel. Même si Pierre Sage a assuré que la place de titulaire en Coupe se déciderait match après match, un parcours qui se poursuit signifie de potentielles autres titularisations pour la doublure de Lucas Perri. "J’adore cette compétition. Pour moi, ça se passe bien à Lyon. C’est important de jouer en coupe, je suis disponible, et on espère avoir une belle aventure dans cette épreuve. Pour l’instant, on est dans tous les objectifs".