OL : après le derby, Lucas Perri définitivement adopté ?

Adoubé par les supporters à l'issue du derby, Lucas Perri a marqué des points dans le cœur des fans grâce à ses parades contre Saint-Etienne (1-0).

Il serait injuste de dire qu'il n'était pas apprécié par les supporters de l'OL avant la soirée de dimanche. Contre Saint-Etienne, Lucas Perri a disputé son 18e match avec la tunique rhodanienne, et il a probablement reçu la plus belle ovation depuis ses débuts dans l'équipe lyonnaise. Il faut dire que si les hommes de Pierre Sage ont pris les trois points face aux Verts, ils le doivent bien sûr à Alexandre Lacazette, mais aussi au portier brésilien.

Le public ne s'est pas trompé lorsqu'il l'a chaudement félicité après sa parade "fabuleuse" (Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones) devant Ibrahim Sissoko. Il faut dire que sans son arrêt intervenu à la 76e minute, ou celui dans le temps additionnel, il est loin d'être évident que l'OL l'aurait emporté. Et quoi de mieux qu'un geste décisif dans un derby pour être définitivement adopté par ses fans ? Encore plus quand on prend la suite d'Anthony Lopes, dont on connaît l'amour que lui portent les membres des groupes de supporters.

Les tribunes ont scandé son nom

Après la rencontre, tandis que les joueurs saluaient les tribunes, c'est également son nom qui a été clamé par les travées en liesse. Un juste retour des choses car sans cette intervention, "on n'est pas souriants ce lundi", ainsi que l'a rappelé l'ancien gardien, trois fois champions de France (2003-2005). "Ils ont vu la même chose que nous. Je suis très content qu’ils aient scandé son nom", se réjouissait Pierre Sage.

Tout cela est venu couronner un moment que le joueur de 26 ans gardera en mémoire "pour toute la vie". Il lui arrive encore de faire quelques erreurs, notamment sur ses relances au pied ou dans ses sorties aériennes, mais on ne peut pas nier que Perri a aussi rapporté des points à l'OL sur ce début de saison. On se souvient par ailleurs de ses arrêts contre Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France lors de la séance de tirs au but en février dernier.

A l'aise pour s'exprimer en français

Signe qu'il prend ses marques à Lyon, il a répondu pour la première fois aux questions en français après la partie de dimanche. Il ne fera pas oublier Lopes, qui a gardé ces cages pendant plus d'une décennie, mais par sa prestation, l'ex-membre de Botafogo se fait petit à petit sa place dans le cœur des Lyonnais. A lui désormais de faire perdurer cette histoire d'amour par ses performances.