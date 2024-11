Alexandre Lacazette et Rayan Cherki lors d’OL – ASSE. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Incapable de marquer à Décines depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette a choisi le derby pour se réveiller. Un symbole de plus pour le capitaine de l’OL, terni malgré tout par sa sortie médiatique en fin de match.

C’est dans les grands matchs que l’on voit les grands joueurs. Cette phrase, les supporters l’ont entendue à maintes reprises, mais elle s’est de nouveau révélée vraie dimanche soir à l’occasion du derby entre l’OL et l’ASSE. Ce n’était qu’un match entre le 6e et le 16e de Ligue 1, mais un derby reste un derby, quelles que soient les positions au coup d’envoi. On a d’ailleurs pu le voir pendant cent minutes de jeu. Le classement n’a que peu d’importance pour ce type de rendez-vous. La formation lyonnaise a certes été dominatrice, mais les Verts n’ont pas été loin de réussir le plan parfait. Encore aurait-il fallu que Lucas Perri ne se trouve pas sur le chemin de Sissoko à un quart d’heure de la fin pour empêcher l’égalisation…

La parade du Brésilien a été fêtée comme un but lyonnais, même si l’explosion de joie à la 29e minute a été d’un niveau au-dessus. En propulsant du genou le ballon dans le but stéphanois, Alexandre Lacazette a inscrit le but qu’il fallait. L’unique de ce 125e derby. Le seul permettant à l’OL d’empocher les trois points (1-0). "J’étais content, même si je n’ai pas forcément vu son but parce que j’étais au sol. Mon intention était de tirer, ce n’était pas une passe (sourire) mais ça s’est transformé en passe donc je suis heureux pour Alex, ça va lui faire du bien et ça fait du bien à l’équipe, car on gagne", a souligné Corentin Tolisso.

"Ça fait du bien, ça me libère"

Comme un symbole, ce retour du derby a coïncidé avec la présence de ces deux Lyonnais sur le but rhodanien. Deux joueurs qui ont fait leur retour dans leur club formateur à l’été 2022 avec l’ambition de le ramener dans les hautes sphères du classement. À l’issue de cette 11e journée, l’OL n’est que cinquième de Ligue 1, toutefois, il reste dans sa ligne de conduite, à seulement deux points du podium. Tout n’a pas été parfait dans ce début de saison et dimanche soir, les joueurs de Pierre Sage ont encore pêché dans la finition pour s’offrir une victoire plus tranquille. Cependant, en accrochant le wagon de tête avec ces difficultés offensives, on se dit que le futur peut être radieux, encore plus si Alexandre Lacazette se remet à marquer.

Encore un peu dans le dur dans la relation technique avec ses coéquipiers, le capitaine lyonnais vient de boucler une semaine avec deux buts inscrits en deux matchs. À Hoffenheim, il pensait avoir joué les sauveurs à la 91e minute. Dimanche, ce costume, dont il ne veut pas forcément, il l'a endossé à merveille pour son plus grand bonheur. "Ça fait du bien. Ça me libère. J'attendais mon premier but de la saison à domicile. Dans le derby, mon premier au Parc OL, comme je l'avais dit, je ne pouvais pas rêver mieux. Je suis très content ce (dimanche) soir. Je ne pense pas en mettre d'autres comme ça, c'est une première, mais on prend (sourire)."

Des moments à apprécier pour les prochains mois

Ce premier but du genou, il s’en rappellera très certainement à vie. Dans une ambiance surchauffée, "dans mon top 3", il est devenu le premier joueur à marquer dans un derby dans trois stades différents. Il y a eu Gerland, Geoffroy-Guichard et désormais le Parc OL. Qui mieux que le numéro 10 pour réussir cet exploit ? Même John Textor n’était pas surpris après la rencontre. "C’est le Général, c’était écrit qu’il marquerait dans ce match". En inscrivant son sixième but contre l’AS Saint-Etienne, il s’invite à la table des trois meilleurs buteurs lyonnais face au rival stéphanois, n’étant qu’à une longueur d’Angel Rambert, qu’il pourrait rejoindre lors du retour dans le Forez le 20 avril prochain.

C’est encore loin, mais il va très probablement falloir profiter de ces instants. Auteur de son 186e but avec l’OL depuis son début, Alexandre Lacazette grappille petit à petit son retard sur Fleury Di Nallo (222 buts). Toutefois, la marche semble trop haute pour être gravie, encore plus avec les propos du capitaine à l’issue de cette victoire dans le derby. Soufflant le chaud et le froid, Lacazette a clairement laissé entendre qu’il vivait ses derniers mois en qualité de joueur de l’OL…