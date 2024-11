L’OL s’offre le 125e derby (1-0) et retrouve le Top 5 de Ligue 1

Alexandre Lacazette fête son but dans le derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après deux saisons d’absence, le derby était de retour ce dimanche à Décines. Pour la 125e confrontation entre les deux clubs rivaux, l’OL a pris le meilleur sur l’AS Saint-Étienne. Le but d’Alexandre Lacazette permet aux Lyonnais de retrouver le Top 5 de la Ligue 1.

On ne va pas se mentir, cette odeur du derby manquait. On a beau ne pas les aimer, voir les Verts de retour à Décines a donné du baume au cœur. Après deux saisons d’absence, le retour était de retour au Parc OL. Malgré cette absence, les bonnes habitudes sont restées entre l’OL et l’AS Saint-Etienne. Invaincus depuis l’entrée dans l’enceinte de Décines avec cinq victoires et un nul, les Lyonnais ont poursuivi la bonne série avec un nouveau succès (1-0). Etriqué certes, mais ô combien important dans la dynamique actuelle de l’OL. Incapables de gagner depuis quatre matchs toutes compétitions confondues, les joueurs de Pierre Sage ont retrouvé le bon chemin au meilleur des moments. Le 125e derby sera lyonnais et les supporters rhodaniens pourront se pavaner jusqu’au 20 avril prochain et le retour à Geoffroy-Guichard.

Lacazette libère Décines

Dans un Parc OL comble avec 58 082 spectateurs, un record pour un derby, l’OL a dominé les débats assez largement et pourtant s’est fait peur jusqu’à la fin. Non pas que l’AS Saint-Etienne se soit montré des plus dangereux, mais en n’arrivant pas à tuer ce match qu’il maitrisait. Comme Pierre Sage s’y attendait, les Verts ont laissé le ballon, seulement les coéquipiers de Rayan Cherki ont souvent eu du mal à savoir quoi en faire. Il a manqué de mouvement afin de créer le décalage et de mettre la pression sur le but de Larsonneur. La première occasion chaude s’est produite à la 25e minute quand Lacazette a trouvé le poteau stéphanois.

Une secousse qui a réveillé tout un stade et des Lyonnais qui ont enfin poussé. La frappe de Fofana a certes été repoussée en corner par le portier ligérien, mais dans la foulée, l’OL a été récompensé de sa domination. La tentative acrobatique de Tolisso s’est transformée en passe décisive avec le genou de Lacazette trompant la défense adverse (1-0, 29e). Le Parc OL a explosé et s’est certainement dit que le plus dur avait été fait en faisant sauter le verrou du rival. Mais la démonstration attendue n’a pas été au rendez-vous avec une deuxième mi-temps au petit trop.

Encore une pression jusqu’à la fin

Il a fallu attendre l’heure de jeu pour revoir l’OL tenter sa chance avec une frappe trop croisée de Malick Fofana. Ce dernier a de nouveau buté sur Larsonneur à la 75e. Voyant les Lyonnais ne pas faire le break, les Verts ont tenté leur chance en transition rapide et, sur une mauvaise lecture de Niakhaté, Sissoko a bien pensé jouer les sauveurs stéphanois. C’était sans compter sur la parade de Perri, acclamé par tout le stade.

Cette frayeur n’a pas suffi à pousser l’OL à tuer le match une bonne fois pour toute. Enfin, si, à la 80e quand les deux entrants Mikautadze et Nuamah ont poussé Larsonneur à la faute et à un but du Ghanéen. Joie de courte durée puisque Mr Delajod, aidé par la VAR, a sifflé une main du Géorgien. Dominateur, l’OL est resté sous pression jusqu’à la fin, mais s’est imposé. Un succès important qui permet de retrouver le Top 5 pour la première fois depuis une éternité.