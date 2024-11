Lacazette souffle le chaud et le froid sur son futur à l'OL

Alexandre Lacazette après son but lors du derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Unique buteur dans ce 125e derby, Alexandre Lacazette a offert trois points importants à l’OL dimanche soir. Toutefois, la joie va très certainement laisser place à la tristesse puisque le capitaine lyonnais a avoué à demi-mot son départ à la fin de la saison.

John Textor l’a dit lui-même, ça ne pouvait être autrement. Pour ce retour du derby, le 125e de l’histoire, il fallait bien que ce soit un Lyonnais pour venir jouer les sauveurs ce dimanche soir au Parc OL. Et qui d’autre qu’Alexandre Lacazette pour endosser ce costume. C’est le cas depuis son retour à l’OL à l’été 2022 et malgré un début de saison difficile, le capitaine s’est réveillé au meilleur des moments. Déjà buteur à Hoffenheim jeudi, Lacazette a fini cette semaine avec un deuxième but. Sauf que celui-ci a vraiment rapporté trois points à l’OL. Logiquement, il y avait de l’émotion chez le buteur, qui disputait ce dimanche son tout premier derby au Parc OL. Peut-être bien le dernier, comme il l’a soufflé à nos confrères de DAZN. "Ce (dimanche) soir, c’était surtout le cœur. C'est mon premier au Parc OL, sûrement le dernier aussi."

"Je vais profiter de cette soirée"

Les supporters lyonnais n’ont pas encore eu le temps de savourer totalement cette 47e victoire dans un derby (1-0) qu’ils ont rapidement été ramenés sur terre. En fin de contrat avec l’OL à l’issue de la saison, Alexandre Lacazette ne devrait donc pas prolonger son bail avec son club formateur et ainsi espérer pouvoir rattraper Fleury Di Nallo. Estimant certainement en avoir trop dit à la télé, le capitaine a préféré botter en touche quand la question lui a été posée en zone mixte. "Ça faisait depuis pas mal d’années que je n’avais pas joué un derby. C’était mon premier au Parc OL donc je suis content. Envie d’en jouer d’autres ? Ça serait bien, mais ce n’est pas le moment pour en parler. Je vais profiter de cette soirée pour célébrer cette victoire."

C'est ce qui s'appelle souffler le chaud et le froid, mais le mal semble malheureusement fait concernant le futur du capitaine lyonnais…