Vainqueur de son premier derby comme président de l’OL, John Textor avait le sourire après OL - ASSE (1-0). L’Américain s’est dit impressionné par l’ambiance à Décines.

Monsieur Textor, vous devez être heureux après cette victoire (1-0) ?

John Textor : Très heureux, oui. C’était mon premier derby. Plus grand que ce que j’imaginais. Je suis très content, l’équipe est incroyable. On aurait pu marquer plus de buts en première mi-temps. Saint-Étienne s’est bien battu, mais ce derby se termine à 1-0 pour nous et c’est une bonne chose.

Qu’avez-vous pensé de l’atmosphère dans le stade ?

C’était incroyable. Elle a été exceptionnelle. Les fans sont arrivés deux heures avant et ont mis l’ambiance dehors. J'avais l'impression, je ne sais pas, d'être dans une zone de guerre, dans le bon sens du terme. Le bruit, la foule. Et c'était plus fort à l’intérieur. Et c'était sans arrêt. Pour moi, c'était un spectacle à voir. Je sais que la foule a soutenu l'équipe pendant tout le match.

"C'était écrit que Lacazette marque"

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce match et cette atmosphère ?

Vous savez, la plupart des matches, vous venez et vous savez que les supporters derrière les buts, avec les ultras, ils font du bruit. Ce soir, c'était tout le monde. C'était évidemment différent. Beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais honnêtement.

Voir Alexandre Lacazette marquer le seul but du match, c’est forcément un beau symbole…

Oui, quelqu'un m'a dit que c'était son premier derby au Parc OL. C’est vrai ? Oui ? Le Général, vous savez, c'était écrit qu'il allait marquer dans ce match. Je ne sais pas s'il l'a frappé du genou, de la cuisse, du nombril, mais, vous savez, il connaît la bonne partie du corps à mettre sur le ballon au bon moment. Et ça a fait but, tant mieux.