OL – ASSE (1-0) : Cherki-Fofana, c’est de la dynamite !

Rayan Cherki lors d’OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L’Olympique lyonnais a remporté son duel contre Saint-Etienne (1-0), dimanche soir, emmené par une paire Cherki-Fofana incroyablement talentueuse.

Top : Cherki – Fofana, ça plane pour eux

Jeunes et talentueux. Dimanche soir face aux Verts (1-0), Rayan Cherki et Malick Fofana ont montré toute l’étendue de leur talent. Le premier, toujours aussi doué techniquement balle au pied a offert des moments jouissifs aux fans lyonnais. Sans réussir à marquer, sûrement un petit regret pour lui, mais en étant très actif sur le pré de Décines. Il a notamment récupéré cinq ballons lors du premier acte.

La crainte de les voir partir cet hiver

Son comparse, Malick Fofana, continue de confirmer qu’il est un joueur formidable. Rapide, l’ailier belge a cette capacité à malmener les défenseurs adverses. Un régal pour nos yeux et pour son équipe. L’OL a une chance folle d’avoir un tel duo qui reste bien sûr perfectible. C’est dire. La seule crainte pour le peuple lyonnais, c’est de les voir, particulièrement Malick Fofana, quitter le navire cet hiver. Mais c’est encore une autre histoire.

Top : Sage s’offre son premier derby

Décrié pour ses nombreux changements, une dizaine, à Hoffenheim, Pierre Sage se savait attendu pour son premier derby sur le banc lyonnais de l’équipe professionnelle. Pour la réception du voisin honni, l’entraîneur de l’OL qui doit composer avec les actifs d’un effectif conséquent, avait décidé de revenir aux fondamentaux. Exit le 3-4-3 et place au 4-3-3 avec les titulaires habituels. Un choix qui semblait logique, mais qui a permis à l’OL de se montrer plus rassurant et consistant.

Très serein, même s’il a vu défiler les critiques acerbes de certains fidèles du club sur les réseaux sociaux, Pierre Sage a trouvé les bons mots pour remobiliser ses troupes après ce match de Ligue Europa pour le moins frustrant.

Avant la rencontre, le technicien lyonnais évoquait cette rencontre si particulière contre les Verts. "Je suis entré en études en 1998 ici, donc j’ai eu le temps de m’imprégner de cette culture-là, ne vous inquiétez pas. Ça fait 26 ans que je suis lyonnais maintenant." Et de conclure en guise de souhait : "J’ai envie d’être un pur Lyonnais." Un souhait exaucé ce dimanche 10 novembre 2024.