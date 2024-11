Vainqueur de son premier derby chez les professionnels (1-0), Pierre Sage n'était pas forcément convaincu par la prestation de l'OL. L'entraîneur a encore regretté un match sur courant alternatif...

Pierre Sage, quel est votre sentiment après avoir gagné votre premier derby (1-0) comme entraîneur ?

Sage : Il paraît qu'il faut gagner ce match pour être adopté, pour être définitivement lyonnais. Je suis ravi d'avoir atteint cela après 26 ans ici. Je suis surtout content pour les joueurs et le public.

Cette victoire a malgré tout été poussive ?

Il y a cette seconde période dans laquelle on a clairement baissé de régime. Il y avait certainement un aspect psychologique, mais aussi tactique. On a trop reculé et offert des opportunités à notre adversaire. À l'image des égalisations qu'on a subies lors des matches précédents. Je suis content d'avoir gagné, mais je reste vigilant sur notre performance globale.

"Aujourd'hui, on doit mieux jouer sur deux périodes"

Face aux difficultés rencontrées dans le match, la présence de joueurs comme Lacazette et Tolisso a-t-elle eu son importance ?

Déjà, Alexandre (Lacazette) nous marque ce but très important ce soir. Après, être lyonnais change pas mal de choses, c'est évident. Un derby, c'est culturel et ils sont le relais de l'histoire. On avait traité le match sous deux angles : tactique et angle émotionnel avec la venue des supporters à l'entraînement samedi, des vidéos des derbys passés. Il y a eu l'arrivée au stade et pour certains, ils ont senti que cela dépassait le cadre du club, d'une ville, voire plus. Je suis content d'avoir gagné au moins pour cela...

Avec cette victoire, vous êtes désormais 5es, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps...

Aujourd'hui, mon souci, c'est avant tout de mieux jouer sur deux périodes. On doit améliorer celle qui n'est pas bonne. Quand on enchaînera des matches complets du début à la fin, et on en est capable, le classement sera encore meilleur.