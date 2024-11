L’OL toujours invaincu à Décines dans le derby

Maxence Caqueret lors du derby OL – Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Après deux saisons d’absence, le derby est enfin de retour à Décines. Dans ce choc régional, l’OL est largement maître chez lui avec cinq victoires et un nul depuis l’entrée au Parc OL en janvier 2016.

Ce sera une affiche symbolique ce dimanche soir (20h45) à Décines. Le retour du derby signifie que ce sera le 125e du nom entre l’OL et l’ASSE. Le premier remonte à octobre 1951 et depuis, la formation lyonnaise a pris la tête concernant le nombre de victoires dans ce choc régional. Avant le coup d’envoi à 20h45, les Lyonnais mènent 46 victoires à 44 avec 34 nuls qui sont venus se greffer un bilan total. Toutefois, seulement un de ces partages de points a eu lieu au Parc OL depuis l’inauguration de l’enceinte en janvier 2016.

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne

Car c’est avant tout une domination de l’OL chez lui. Ce dimanche représentera le septième derby disputé à Décines et hormis le nul en 2017-2018, ce ne sont que des victoires lyonnaises, dont la dernière 1-0 lors de la saison 2021-2022. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et les coéquipiers d’Alexandre Lacazette espèrent bien perpétuer la tradition ce dimanche avec une 6e victoire en sept derbys disputés à la maison. Car avec les derniers mois vécus, cela ferait une tâche de plus dans le décor en cas de contreperformance...

Les résultats du derby au Parc OL :

2016-2017 : victoire 2-0

2017-2018 : nul 1-1

2018-2019 : victoire 1-0

2019-2020 : victoire 2-0

2020-2021 : victoire 2-1

2021-2022 : victoire 1-0