Lacazette avant OL - ASSE : "Pas de vert à la maison"

Capitaine de l’OL et formé à l’Académie, Alexandre Lacazette est l’un des symboles lyonnais dans ce derby contre Saint-Etienne. Seule la victoire sera belle dimanche (20h45).

Alexandre Lacazette, on imagine que cette date du 10 novembre, vous la connaissez depuis longtemps ?

Alexandre Lacazette : Oui (sourire). Quand on a su qu’ils montaient de Ligue 2, c’était une date importante pour nous les Lyonnais, on y arrive donc c’est excitant.

Y a-t-il une forme d’impatience ?

Non, je ne dirai pas impatience parce qu’on joue tous les trois jours, on vient juste de rentrer d’Allemagne. Je ne dirai pas impatience, mais on a envie de jouer ce match. Personnellement, ça fait un moment que je joue ces derbys, donc je sais qu’il faut juste être prêt le jour J et pas avant. Pas impatient, mais excité.

Préparez-vous un derby comme les autres matchs ?

Ce sera mon premier à Décines, de ce fait j’ai hâte de voir l’ambiance et comme elle sera avec les supporters. Je prépare tous les matchs de la même manière. J’essaye d’être performant à chaque match, mais il n’y a pas de rituels différents dans ma préparation.

"Depuis petit, on nous nourrit à la culture lyonnaise"

Cette culture du derby, vous l’avez depuis quand ?

Depuis toujours. Même avant d’arriver à l’OL, je le savais déjà. Déjà par ma famille parce qu’on est de Lyon, mais après au club, on t’informe et te nourrit sur la culture lyonnaise.

Sur un sujet un peu plus léger, le vert est-il banni chez vous ?

Oui, je ne porte pas de vert. C’est une couleur que je n’ai pas à la maison, je sais que je peux mettre d’autres couleurs donc c’est interdit à la maison (sourires).

Quel regard portez-vous sur cette équipe de Saint-Etienne ?

Ils ont eu une période difficile. Ils ont malgré tout de la qualité, sont assez durs dans les duels, ils jouent bien en contre, les transitions sont vraiment bonnes. C’est quand même une équipe à laquelle il faudra faire attention. Ils se procurent beaucoup d’occasions par match, même si ce n’est pas toujours le football de rêve.