Molebe et Kumbedi en sélection après le derby OL - ASSE

Après le derby contre Saint-Etienne, de nombreux joueurs de l’OL s’envoleront vers leur sélection. Enzo Molebe et Saël Kumbedi ont été retenus avec les U18 et U20 de l’équipe de France.

Depuis le début de la saison, les trêves internationales réduisent considérablement l’effectif de Pierre Sage. Il y a bien longtemps que ce n’était plus le cas entre Rhône et Saône et en novembre, ils seront encore nombreux les joueurs de l’OL à prendre la direction de leur sélection. Toujours personne en équipe de France A, mais chez les jeunes, le club lyonnais sera bien présent. Jeudi, Rayan Cherki a été convié au rassemblement des Espoirs de Gérald Baticle. Ce vendredi, ce sont deux nouveaux éléments du groupe pro qui retrouveront les équipes de France de jeune.

Convoqué pour la première fois pour un match européen avec l’OL cette saison, Enzo Molebe rejoindra les U18 de Landry Chauvin pour deux matchs amicaux contre la Turquie et les Pays-Bas. Après le derby, Saël Kumbedi quittera également la région lyonnaise pour prendre la direction de Clairefontaine puis de l’Espagne. Retenu avec les U20, le latéral de l’OL disputera un tournoi amical en vue de la Coupe du monde 2025. À Marbella, les Bleuets affronteront la Corée du Sud (14 novembre), le Danemark (16 novembre) et les États-Unis (18 novembre).