L’OL Futsal s’incline pour la deuxième fois de suite

Déjà battu il y a une semaine à domicile, l’OL Futsal a encore gâché une belle avance en Corse. Menant rapidement 3-0, les Lyonnais se sont inclinés 5-4 face à l’USJ Furiani.

Après un bon début de saison, l’OL Futsal marque le coup depuis deux journées et subit le lourd apprentissage de la deuxième division. Toutefois, dans cette spirale négative, David Touré devrait pouvoir s’appuyer sur des motifs de satisfaction pour le futur. Samedi soir, les Lyonnais se sont inclinés en Corse face à l’USJ Furiani (5-4), mais il y a eu du bon dans cette rencontre. À l’image du début de match totalement à l’avantage de l’OL. Comme face à Diamant Futsal lors de la dernière journée, l’OL Futsal a rapidement pris les devants avec trois buts en six minutes (Vrontos par deux fois et Lekohal).

Les Lyonnais retombent à la 7e place

Mais comme lors du match précédent, les coéquipiers de Jules Casamayou ont craqué au fil de la rencontre. En plus d’un but contre son camp de Brourate (17e), le club corse s’était relancé avec un but de Fulbert (10e). La réalisation d’Alla (24e) a redonné un break d’avance juste après la pause, mais ce fut ensuite à l’OL de prendre trois buts en l’espace de dix minutes, dont le dernier à la 38e. Frustrant pour la formation lyonnaise qui enchaîne donc un deuxième revers de suite.