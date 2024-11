Grâce à Olympique-et-Lyonnais et Free Foot, suivez à partir de 19h15 et jusqu'à 20h, l'avant-match du derby entre l'OL et l'AS Saint-Etienne. Avec notamment le debriefing de la composition de départ de Pierre Sage.

Pendant 45 minutes, grâce à Olympique-et-Lyonnais et Free Foot, vous allez pouvoir suivre l'avant-match du derby d'OL et l'AS Saint-Etienne. Aux côtés d'Alexandre Ruiz, Ludovic Giuly retrouvera une affiche qu'il connait bien et décryptera les forces et les faiblesses de la formation lyonnaise. Ce sera l'occasion aussi de décrypter la composition choisie par Pierre Sage pour ce derby au Parc OL.