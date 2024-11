L’OL ne veut pas que le derby contre l’ASSE serve d’exemple

Avec les différentes violences qui ont explosé en Ligue 1 ces derniers temps, la tenue du derby OL - ASSE est forcément scrutée. La crainte d’un match arrêté suite à des chants est bien là, même si le club appelle au calme en tribunes sur les chants entonnés.

Samedi en fin d’après-midi, le ton a été donné : les supporters de l’OL sont prêts pour ce derby que tout le monde attend depuis deux saisons. Dans un bain de foule qui était attendu à Décines, les joueurs lyonnais ont eu un aperçu de ce qui risque de les attendre ce dimanche soir au Parc OL (20h45). Une ambiance surchauffée et près de 58 000 spectateurs prêts à jouer leur rôle de 12e homme pour s’offrir une 47e victoire dans le derby.

Encore faut-il que le match aille jusqu’à son terme… Car c’est aujourd’hui la plus grande crainte au sein du club lyonnais avant le coup d’envoi de cette rencontre. Le redoublement de violence et de propos homophobes ou racistes ces dernières semaines en Ligue 1 a poussé les autorités à vouloir sanctionner au maximum ces agissements, avec notamment l’arrêt du match et un match perdu pour l’équipe recevante.

Lacazette : "On n’a pas envie de se mettre en difficulté"

Forcément, à l’heure de recevoir Saint-Etienne pointe le spectre de voir le derby être pris comme exemple. Il n’y aura pas de supporters stéphanois, toutefois, les chants contre les Verts utilisent des paroles qui rentrent dans le cadre de cette homophobie ciblée. Une prévention a été faite ces derniers jours, mais l’entraînement de samedi a montré qu’il était difficile d’éviter ces débordements.

Pourtant, vendredi, Alexandre Lacazette a souhaité adresser un message à tous les groupes de supporters. "Forcément, on a envie que tout se passe bien, je n’ai aucun doute. On n’a pas envie de se mettre en difficulté par rapport à certains chants, si on peut éviter. On veut bien fêter et gagner ce match, mais on ne peut pas contrôler ce qui se passe en tribunes, comme les supporters ne contrôlent pas ce qui se passe sur le terrain. Je suis capitaine de l’équipe. Ce qui se passe en dehors, ce sont les capos, qui gèrent. Je reste à ma place." Toutefois, c’est tout un club qui pourrait se retrouver pénalisé…