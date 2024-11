Invaincus depuis trois matchs, les U17 de l’OL avaient un gros test contre Grenoble, samedi. Les joueurs d’Amaury Barlet l’ont passé avec succès grâce à un but de Mathieu Hoareau.

Il y avait de la frustration après le nul ramené de Monaco il y a deux semaines et le résultat de ce samedi contre Grenoble a certainement amplifié ce sentiment. Dans la dynamique actuelle des U17 de l’OL, le déplacement en Principauté est le seul accroc des Lyonnais. Invaincus sur les quatre derniers matchs, les joueurs d’Amaury Barlet viennent de signer une troisième victoire sur cette période. Seulement, le succès contre Grenoble a sûrement une vraie valeur dans l’esprit du coach lyonnais. Tout simplement parce que cela permet à l’OL de basculer du bon côté du classement et d’intégrer provisoirement le Top 5 en dépassant son adversaire du week-end avec un match en moins.

Doganay voit rouge en fin de match

Dans ce week-end intense au sein de l’Académie, les U17 ont parfaitement montré le chemin à prendre. Avec le retour de plusieurs internationaux, l’OL s’est contenté certes d’un seul but, mais il fut suffisant pour prendre le meilleur sur le GF38. Après un score de parité à la pause, les Lyonnais ont débloqué la situation juste après le retour des vestiaires. Deuxième meilleur buteur de la catégorie, Mathieu Hoareau a bien senti le coup et a inscrit le 8e but de sa saison, revenant sur les talons de Mavudia. Cette courte avance, les Lyonnais se sont appliqués à la garder malgré une fin de match à dix. Sanctionné à la 74e minute, Kenan Doganay a vu rouge à la 88e après un deuxième jaune. Sans conséquence, mais il manquera le prochain rendez-vous contre Nîmes dimanche prochain à Meyzieu.