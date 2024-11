OL Académie : le programme du week-end en attendant le derby

Si tous les regards sont tournés vers le derby, le programme de l’OL Académie est plutôt alléchant et va permettre de tranquillement patienter jusqu’au match de dimanche soir.

Les supporters lyonnais ont coché la date de ce dimanche 10 novembre à 20h45 et attendent ça avec la plus grande impatience. Le déplacement à Hoffenheim passé, l’OL et tout son environnement sont désormais pleinement tournés vers le derby contre l’AS Saint-Étienne. Il faut tenir jusqu’à dimanche, mais en attendant, les supporters pourront faire monter la température avec l’Académie et les nombreux matchs du week-end. Les choses sérieuses débuteront d’ailleurs samedi, juste après le rassemblement des fans pour encourager Pierre Sage et ses joueurs. À 18h, la réserve de l’OL a rendez-vous au GOLTC pour un choc contre Bourgoin-Jallieu.

Un duel entre clubs partenaires et qui jouent pour le moment le haut du tableau. Les joueurs de Gueïda Fofana sont actuellement dauphins de Limonest, tandis que le FCBJ pointe à la 5e place après leur revers contre Thonon. Mais seulement deux points séparent les deux formations. Un vrai choc pour la réserve pour lancer parfaitement ce week-end de foot qui aura débuté quelques heures plus tôt du côté de Meyzieu. Après un week-end de pause suite aux différentes convocations en équipe de France jeunes, les U17 retrouvent les terrains face à Grenoble (14h30).

Retour du championnat pour les équipes féminines

Sur une spirale plutôt positive avec deux victoires et un nul, les joueurs d’Amaury Barlet sont bien remontés au classement (8es). Mais ce samedi, ils font face à un gros morceau de cette poule D. Le GF38 est en effet quatrième, à seulement trois points du leader stéphanois. Pour les U17, ce sera également un réel test ce samedi qui se terminera avec le déplacement de l’OL Futsal en Corse pour affronter l’USJ Furiani (19h30). Samedi terminé, tous les regards se porteront sur le rendez-vous dominical chez les pros. Avant ça, les suiveurs de l’Académie pourront occuper leur après-midi du côté de Meyzieu avec les deux équipes U19 du centre.

Battus par Strasbourg le week-end dernier, les coéquipiers de Daryll Benlahlou veulent se racheter contre Dijon à 14h30. Au coude à coude au classement avec seulement un point d’écart, les deux formations ont l’occasion de se donner de l’air et de pouvoir regarder en haut plutôt qu’en bas en cas de victoire. Regarder vers le haut, les U19 féminines en ont l’habitude depuis quelques saisons déjà, mais il va falloir remettre le bleu de chauffe contre le FC Fleury. Après deux semaines sans matchs de championnat, les Fenottes ont presque une qualification pour le Tour Élite à assurer dimanche.

Le programme de l'Académie :

Réserve : réception de Bourgoin, samedi 18h

Réserve féminine : déplacement à Nîmes, dimanche 14h30

U19 : réception de Dijon, dimanche 14h30

U17 : réception de Grenoble, samedi 14h30

U19 féminine : réception de Fleury, dimanche 14h30