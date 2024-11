OL : après le nul à Hoffenheim, victoire impérative dans le derby !

Avec une équipe largement remaniée jeudi en Ligue Europa, Pierre Sage a fait le choix d’arriver dans le derby avec le maximum de munitions. La victoire contre Saint-Etienne est désormais plus qu’impérative pour l'OL.

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ce dicton existe depuis la nuit des temps dans la capitale des Gaules, mais a pris encore un peu plus d’ampleur depuis jeudi soir et le nul à Hoffenheim (2-2). En choisissant de complètement remodeler son onze de départ, Pierre Sage a clairement envoyé un message et il ne l'a pas caché après la rencontre : dans sa gestion des deux matchs de la semaine, l’entraîneur de l'OL voulait arriver dans le derby avec "un maximum de fraîcheur". L’argument peut s’entendre même si pour certains joueurs, on peut douter de leur incapacité à pouvoir enchaîner deux matchs en une semaine.

Le mal est fait, mais à présent, Sage et le groupe lyonnais ont une pression supplémentaire avec ce qui ressemble à une obligation de victoire dimanche, après les sacrifices de la Ligue Europa. "Nous allons aborder le derby avec l’obligation de gagner et de tout donner. Nous ferons en sorte que notre match et notre résultat soient à la hauteur des attentes de notre public, a déclaré le coach. On sait que c’est important de remporter ce premier derby."

Omari : "Une question de vie ou de mort"

En faisant tourner, Pierre Sage a offert du repos à certains (Veretout, Matic, Tagliafico) et limité le temps de jeu à d’autres (Lacazette, Fofana, Cherki, Tolisso). Les titulaires habituels qui devraient logiquement retrouver leur place dans le onze dimanche n’ont donc pas intérêt à se manquer et à être aux abonnés absents comme ce fut le cas contre Lille en première mi-temps. Le contexte du derby est certes différent et le rassemblement des supporters, samedi à 17h devant le GOLTC, devrait faire prendre conscience de l’importance du match. Même si le groupe semble déjà au parfum, même les petits nouveaux comme Warmed Omari. "Un derby, il faut le gagner. Je sais à quel point les supporters aiment ce genre de matchs. C’est l’un des matchs les plus importants pour l’équipe : c’est la victoire ou rien. C’est une question de vie ou de mort."