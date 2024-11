L’actualité de l’OL tourne autour du nul à Hoffenheim et du derby en approche, laissant l’OL féminin un peu dans l’ombre. Les joueuses de Joe Montemurro ont pourtant un match ce vendredi soir (21h) à Guingamp.

Elles ont beau s’être détachées de leurs homologues masculins au niveau administratif, les joueuses de l’OL féminin restent malgré tout tributaires de l’actualité de la formation masculine. Entre jeudi soir et dimanche, c’est avant tout le nul à Hoffenheim (2-2) et la préparation du derby contre Saint-Etienne qui font parler entre Rhône et Saône. Pas forcément le déplacement des Fenottes à Guingamp. Cependant, ce vendredi soir (21h), les joueuses de Joe Montemurro disputent leur 7e match de la saison en Première Ligue, avec un statut de leader à confirmer. Facile vainqueur du PSG dimanche dernier, même si le score (1-0) ne le reflète pas, l’OL a retrouvé la première place et continue d’être invaincu dans ce début d’exercice. Sur le papier, il n’y a pas de raison que la série ne s’arrête en terres bretonnes.

Guingamp en pensant à Rome

Au stade du Roudourou, qui avait bien réussi aux Fenottes la saison dernière (victoire 5-1), les Lyonnaises vont affronter une équipe guingampaise en plein doute. Avec seulement trois points pris en six journées, l’EAG pointe à l’avant-dernière place, battu par Reims et son zéro pointé. La mission semble loin d’être impossible pour l’OL féminin qui doit préparer au mieux son voyage à Rome, mardi prochain en Ligue des champions. Dans cette optique, Joe Montemurro a de nouveau choisi de préserver certaines de ses joueuses. Ayant enchaîné avec le PSG, seulement deux jours après son retour à Lyon, Lindsey Horan n’a pas été retenue au même titre que Wendie Renard ou Ada Hegerberg, que l’on imaginait pourtant avoir du temps de jeu en Bretagne. En cherchant à prendre le large rapidement dans ce match contre Guingamp, le coach australien espère pouvoir gérer les minutes de ses cadres et relancer certaines.