Joe Montemurro a choisi de préserver ses cadres à Guingamp vendredi (21h). Wendie Renard, Lindsey Horan et Ada Hegerberg sont restées à Lyon avant la Ligue des champions.

Il y aura du turnover vendredi chez les Fenottes. Après le beau succès à domicile contre le PSG dimanche dernier (1-0), Joe Montemurro a voulu préserver certaines joueuses dans l'optique du déplacement sur la pelouse de l'AS Roma mercredi en Ligue des champions. L'entraîneur de l'OL n'a pas emmené avec lui pour le voyage à Guingamp Wendie Renard, Lindsey Horan et Ada Hegerberg. Le match comptant pour la 7e journée de D1 aura lieu vendredi à 21 heures.

Trois jeunes pour les remplacer

Les trois joueuses avaient pris part à la victoire face au rival parisien, et vont donc observer quelques jours de repos supplémentaires avant les deux prochaines semaines qui s'annoncent rythmées (des matchs tous les trois jours). Cela profite aux jeunes Kysha Sylla, Maeline Mendy et Liana Joseph, qui intègrent le groupe. Blessées en sélection, Sara Däbritz et Eugénie Le Sommer manquent toujours à l'appel, comme Laura Benkarth, Selma Bacha et Inès Benyahia.

Le groupe de l'OL contre Guingamp : Belhadj, Endler - Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Sombath, Svava - Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg