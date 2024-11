L’équipe de France féminine avec les joueuses de l’OL Alexane Lambert et Maïssa Fathallah @FFF

Avec 4 joueuses de l'OL dans ses rangs, l'équipe de France féminine U17 a battu l'Italie ce jeudi. Elle s'est qualifiée pour le 2e tour des éliminatoires à l'Euro.

Ça n'a pas été la promenade de santé espérée, la faute notamment à un début de rassemblement compliqué. L'équipe de France féminine U17 a validé ce jeudi l'essentiel, à savoir sa qualification pour le 2e tour des éliminatoires à l'Euro 2025. Elle doit ce résultat à sa victoire 2 à 0 contre l'Italie ce 7 novembre.

Avant de battre les Italiennes, les coéquipières des quatre joueuses de l'OL, la gardienne Alexane Lambert, la défenseure Océane Moreau, la milieu Maïssa Fathallah et l’attaquante Camille Marmillot, ont connu des difficultés dans leur campagne. Elles ont en effet été contenues par la Bulgarie (0-0) et la Croatie (1-1).

Les Bleuettes devaient terminer à l'une des trois premières places du groupe afin de poursuivre leur route vers le tournoi européen. Pour cela, il leur fallait dominer une sélection transalpine déjà qualifiée grâce à ses deux victoires.

Des Fenottes décisives

Titulaire lors de ce match, la gardienne et la milieu de terrain ont joué un rôle important dans ce succès. La portière a été très précieuse, réalisant plusieurs arrêts pour préserver sa cage inviolée. Quant à sa coéquipière, elle a délivré une passe décisive sur le second but des Françaises. Marmillot est entrée en jeu à la 82e, tandis que Moreau s'est contentée de 90 minutes face aux Croates sur ce rassemblement.

La France termine donc deuxième, derrière l'Italie, avec cinq points. Les rencontres du deuxième tour auront lieu en mars 2025. La phase finale du championnat d’Europe se tiendra elle en mai de l'année prochaine.