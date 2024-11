OL - Coupes d’Europe : Lacazette court toujours après Juninho

Alexandre Lacazette, joueur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Deuxième meilleur buteur de l’OL en coupes d’Europe, Alexandre Lacazette n’est qu’à une longueur d’égaler Juninho. Ce qui serait une trace de plus laissée par le buteur dans l’histoire du club.

Quelle trace laissera Alexandre Lacazette dans l’histoire de l’OL ? Avant d’en connaître la réponse définitive, il faudra attendre la fin de carrière de l’avant-centre, mais elle sera à coup sûr importante. D’autant plus qu’au-delà des titres collectifs (Coupe de France et Trophées des champions en 2012), il est l’un des plus capés avec 361 rencontres au compteur (10ᵉ). Mais l’ancien d’Arsenal a encore quelques records à aller chercher.

Avec 185 réalisations à son actif, il est encore loin des 222 de Fleury Di Nallo. C’est surtout le statut de meilleur buteur européen du club qu’il est le plus en mesure d’aller récupérer. Sur la scène continentale, il affiche un bilan de 17 buts, ce qui le classe deuxième dans la hiérarchie, à égalité avec Bafétimbi Gomis, et juste derrière Juninho (18). Avec seulement un pion de plus à son escarcelle, le milieu brésilien est tout proche d’être rejoint par l’attaquant de 33 ans.

Deux buts en Ligue Europa cette saison

Cette saison en Ligue Europa, Lacazette a inscrit un doublé contre les Glasgow Rangers (1-4), mais est resté muet face à l’Olympiakos (2-0) et Besiktas (0-1). Bien qu’il ne traverse pas la meilleure période de sa carrière, il a sans aucun doute la capacité de s’emparer de la première place. Il lui reste a minima cinq parties lors de la phase de ligue pour y parvenir. Première échéance ce jeudi à Hoffenheim (21 heures), même s’il est peu probable que le capitaine lyonnais soit titulaire.