Lacazette (OL) inscrit un peu plus son nom en Ligue Europa

Lacazette et Maitland-Niles lors de Glasgow Rangers – OL (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Auteur d’un doublé et ayant donc débloqué son compteur but, Alexandre Lacazette a retrouvé le sourire. Avec deux réalisations en plus, le capitaine de l’OL devient le meilleur buteur français en Ligue Europa.

Les deux se sont charriés sur les réseaux sociaux après la victoire contre les Rangers (1-4), mais Malick Fofana et Alexandre Lacazette ont bien été deux des grands artisans jeudi soir. Avec deux buts et une passe décisive, le Belge a crevé l’écran, mais le doublé de son compère est loin d’être anecdotique. Toujours à la recherche de son premier but cette saison, Lacazette a fait d’une pierre deux coups à l’Ibrox Stadium. Un soulagement pour le capitaine de l’OL pour qui l’attente commençait à être longue. En plus de se rapprocher de Juninho comme meilleur buteur lyonnais en Coupe d’Europe (18 contre 17), le "Général" continue de faire de la Ligue Europa son jardin.

Le podium comme nouvel objectif

N’ayant plus goûté à la compétition européenne depuis 2020-2021, Alexandre Lacazette avait pris un peu de retard dans sa montée au classement. Deux matchs après son retour, il est devenu jeudi soir le co-meilleur buteur français dans l’histoire de la Ligue Europa. Avec 24 réalisations, il est revenu sur Kévin Gameiro et a désormais une nouvelle cible : celle d’intégrer le top 3 des meilleurs buteurs de la compétition. Il n’est plus qu’à deux longueurs d’y parvenir.