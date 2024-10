Battue en milieu de semaine par Sunderland en Premier League International Cup, la réserve de l’OL a un autre gros match à jouer : le derby contre Saint-Etienne. Zoom sur le programme de l’Académie.

Cela ressemble forcément à un coup d’arrêt. Le désir de s’offrir un deuxième succès en deux matchs en PLIC était tellement grand que la réserve de l’OL a trouvé le moyen de passer à côté. Mardi soir, les hommes de Gueïda Fofana ont été battus par Sunderland (2-0) et n’ont pas réussi à enchaîner dans cette compétition, ni même après le succès en championnat contre Clermont dix jours auparavant. Est-ce cette longue pause qui a eu raison du visage lyonnais ? Quoi qu’il en soit, au retour d’Angleterre, les coéquipiers de Sekou Lega n’ont pas eu le temps de tergiverser avec un match de championnat à préparer dans la foulée. Et pas n’importe lequel !

Ce dimanche, la réserve se déplace dans le Forez pour affronter les voisins de l’ASSE. Un derby sur le papier déséquilibré puisque les Stéphanois sont dans le bas du tableau avec seulement un point pris. Mais un derby reste un derby. Même s’il se joue à "Sainté", il est juste dommage pour les supporters de l’OL qu’ils tombent à la même heure que le match des hommes de Pierre Sage face à Nantes (15h).

Les U19 et U17 liés dans l'urgence

Le dimanche s’annonce d’ailleurs chargé, car en plus des pros, toutes les équipes de jeunes seront sur le pont, avec notamment les réactions attendues des U19 et U17. Après n’avoir ramené qu’un point de Besançon dans le match de la peur, les aînés ont encore un gros rendez-vous à appréhender à Meyzieu à 11h. Avec six points, Andrézieux est un peu mieux, mais n’est pas forcément plus rassurant que les joueurs de Jordan Gonzalez. Seulement, il va falloir que ces derniers trouvent un surplus de motivation pour faire mieux que le triste nul arraché en fin de match dans le Doubs le week-end dernier.

Avec une douzième place et quatre points, il y a forcément urgence. La sonnette d’alarme retentit moins fort chez les U17 mais c’est loin d’être parfait. Dixièmes avec un match en moins suite au report du match contre Monaco le week-end dernier, les ouailles d’Amaury Barlet font du surplace depuis plusieurs matchs et tombent petit à petit dans le bas du classement. Réaction donc attendue ce dimanche (11h) même si le test s’annonce corsé avec la venue de Cavigal Nice, troisième de la poule D. Mais, après avoir laissé trop de points en route, il va bien falloir un exploit pour relancer la machine.

Une invincibilité à préserver chez les équipes féminines

De mécanismes à remettre en route, il n’en est pas question chez les équipes féminines de l’Académie. Tout roule comme sur des roulettes en ce début de championnat. Avec trois victoires en trois matchs, les U19 caracolent en tête de leur poule et comptent bien poursuivre leur série de victoires sur la pelouse de Fleury (15h). Pour la réserve, il est aussi question d’invincibilité à préserver après sept points pris en trois matchs, mais c’est avant tout pour garder le rythme de Chassieu-Décines qu’une victoire est obligatoire ce dimanche à Montauban (15h). Et pourquoi pas prendre les commandes de la poule B de la troisième division…