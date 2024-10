Avant OL - Nantes, Descamps règle ses comptes

Gardien numéro 2 du FC Nantes jusqu’à la fin de la saison dernière, Rémy Descamps a rejoint l’OL cet été. Le gardien remplaçant lyonnais garde un peu de rancœur envers son ancienne direction.

C’est décidément une semaine où les gardiens remplaçants avaient des choses à dire. Mardi, Anthony Lopes s’est attardé sur son mal-être depuis la décision de l’OL de titulariser Lucas Perri et de le laisser en marge du groupe. Une situation qu’il n’a pas comprise et qu’il ne comprend toujours pas. Après le gardien numéro 4 lyonnais, c’est au tour de la doublure de Perri de sortir du silence. Non pas pour parler de sa récente situation à Lyon, mais bien des trois dernières saisons au FC Nantes. Ce dimanche (15h), Rémy Descamps retrouve son ancien club et s’il croisera des joueurs avec qui il garde de bonnes relations, ce ne sera pas forcément le cas avec Alban Lafont. "On était collègues de travail. Nous n’avions pas de réelles relations", a déclaré le gardien dans Ouest-France. Des propos qui ne sont pas sans rappeler ceux de Lopes quelques jours plus tôt.

"Toujours voulu respecter l'équipe, mais j'ai des regrets personnels"

Mais plus que sa relation avec le gardien titulaire nantais, Descamps regrette le manque de concurrence qui s’est installé chez les Canaris durant son passage. "Malheureusement, je ne l’ai pas vu. J’aurais aimé qu’une petite concurrence puisse s’installer… Moi, j’ai toujours été très pro et j’ai toujours voulu respecter l’équipe. Je me suis toujours dit que si le coach choisissait Alban (Lafont) et que ça pourrait nous permettre de gagner la Coupe de France, c’est que c’était le bon choix. J’ai donc fait le dos rond. Mais, moi, j’ai des regrets personnels." Comme ceux de se voir priver de finale de Coupe de France alors qu’il avait disputé l’intégralité des tours précédents.

En fin de contrat à l’issue de la saison 2023-2024, Rémy Descamps n’aurait pas dit non à une prolongation. D’ailleurs, il y a une proposition de prolongation en novembre 2023, "sauf que j’ai vu l’axe de la négociation… ça n’allait pas dans le bon sens. J’ai préféré dire non tout de suite et sèchement. Il n’y a pas eu de discussions ensuite." Libre comme l’air, il a depuis rebondi à l’OL sans que l’on sache vraiment s’il aura plus de temps de jeu avec la Coupe de France dans les mois à venir.