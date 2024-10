Nantes : Tino Kadewere ne retrouvera pas l'OL

En plus des trois absents déjà connus, Antoine Kombouaré, entraîneur de Nantes, devra se passer de Jean-Kevin Duverne et Tino Kadewere, blessés, face à l'OL.

Le groupe nantais sera loin d'être au complet dimanche pour le déplacement sur la pelouse de l'OL (15 heures). Ce vendredi, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a fait un point sur son effectif, à deux jours de disputer le match de la 7e journée contre l'Olympique lyonnais. Parmi les absents, et ils sont nombreux, le coach de 60 ans a cité Jean-Kevin Duverne et Tino Kadewere.

Du monde à l'infirmerie

Le défenseur et l'attaquant sont blessés, respectivement au mollet et à l'ischio droit. L'ancien joueur rhodanien ne sera donc pas de retour dans le stade de Décines, où il a évolué entre juin 2023 et janvier 2024. Tous deux ne pourront pas effectuer le voyage dans le Rhône, comme trois autres footballeurs dont les noms étaient déjà connus : le central Jean-Charles Castelletto, puni par son club, le milieu Johann Lepenant, prêté par l'OL, et le polyvalent Marcus Coco, suspendu.

A ces cinq éléments importants des Canaris, nous pouvons ajouter Fabien Centonze, Herba Guirassy et Adel Mahamoud, eux aussi à l'infirmerie pour ce week-end.