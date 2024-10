OL - Nantes : Pallois pointe une faiblesse lyonnaise

Contrarié de n’avoir pris qu’un point face à Saint-Etienne, le FC Nantes s’avance un brin revanchard face à l’OL. Si la tâche s’annonce compliquée, Nicolas Pallois a pointé certains manques dans la tactique lyonnaise.

Trois sur trois. Depuis la claque contre l’OM, il y a deux semaines, l’OL n’a enchaîné que des succès. Deux en Ligue Europa et un en championnat. Ce dernier fut d’ailleurs bien compliqué à obtenir et Pierre Sage espère bien vivre un après-midi un peu moins stressant dimanche (15h) contre Nantes. Le match a déjà été lancé dans les médias par Antoine Kombouaré, mais c’est bien sur le terrain que se joueront les trois points.

Avec neuf points, les Canaris devancent l’OL au classement, mais restent sur un nul contre Saint-Etienne après avoir mené 2-0 à la Beaujoire. "On fait un bon début de saison même si sur les derniers matchs, on fait des petites erreurs qui nous coûtent des buts, a avoué Nicolas Pallois. On est sur deux matchs nuls donc il va falloir prendre des points contre l’OL. C’est une belle équipe, mais il y a la possibilité de faire quelque chose."

"Offensivement, ils ont des grosses qualités"

Pour préparer ce déplacement à Décines, Nantes a bien évidemment pu compter sur le match en Ligue Europa pour se faire une opinion supplémentaire du jeu lyonnais. Plus que le visage affiché à Toulouse avec une équipe remaniée, l’OL devrait bien plus ressembler à celui contre les Rangers, malgré les absences de Matic et Mata. La victoire en Écosse a été décortiquée dans les rangs nantais avec notamment l’accent mis sur le bloc haut. "On a tous regardé le match contre les Rangers. On sait que c’est une très belle équipe. Offensivement, ils ont de grosses qualités, mais il y a aussi beaucoup d’espaces dans leur dos. Donc, on va tout faire pour avoir un bon résultat." Privé de Lepenant, Castelletto, Kadewere, Coco ou encore Duverne, le FC Nantes va débarquer au Parc OL fortement démuni.