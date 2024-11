L'OL et la tentation d'un roulement contre Hoffenheim

Avant de recevoir l'ASSE dimanche, l'OL devrait présenter un onze hybride contre Hoffenheim ce jeudi (21h). Alexandre Lacazette par exemple est attendu sur le banc.

Pour l'instant, les importants roulements d'une sortie à l'autre n'ont pas franchement réussi à l'OL. A Toulouse, malgré la victoire (1-2) et Auxerre (2-2), on a remarqué un manque d'automatismes entre les titulaires, qui s'est répercuté sur la prestation des hommes de Pierre Sage. Mais l'entraîneur jurassien reste droit dans ses bottes et n'entend pas forcément changer son fusil d'épaule quant à sa gestion de son effectif pour le moment. Alors ce jeudi à Hoffenheim (21h), il ne faut pas s'attendre à voir le onze-type aligné.

En effet, dans sa réflexion, le technicien inclut la proximité du derby contre Saint-Etienne dimanche soir. "Je vais prendre en compte les deux matchs et ça va être important afin d'avoir un maximum de fraîcheur et être performant dans les deux compétitions", a-t-il affirmé. On comprend donc que certains éléments auront un temps de jeu réparti entre la Ligue Europa et la Ligue 1.

Vers une 5e titularisation cette saison pour Mikautadze

On pense notamment à Alexandre Lacazette, qui devrait être suppléé par Georges Mikautadze à la pointe de l'attaque. "Je veux qu’il soit performant sur les deux rencontres, mais pas sur l’intégralité des deux affiches, a martelé Pierre Sage. L’organisation, vous la connaissez en me posant la question, mais dans tous les cas, il y aura du monde et du talent dans le secteur offensif sur l’intégralité des deux confrontations."

Pour le coach, "l’enjeu est de mobiliser les joueurs sur les deux échéances, à la fois en les associant, mais aussi en les dissociant", car les deux parties ont lieu dans des "épreuves différentes", mais "la première va conditionner la deuxième dans l’état d’esprit."

Créer des associations

Comme lors de ses dernières prises de parole sur le sujet, le natif de Lons-le-Saunier a évoqué son envie de faire naître des affinités entre deux ou trois footballeurs pour ensuite les associer. "On est plutôt dans une logique d’émergence, c'est-à-dire que l’association de joueurs donne parfois le rendu de trois ou quatre garçons, a-t-il expliqué. Et à l’inverse, il y a des alliances qui marchent beaucoup moins, qui inhibe l’un et l’autre. On se questionne sur la construction de notre équipe sous cet angle-là, avec l’idée de créer des assemblages qui soient positifs."