Georges Mikautadze et Saïd Benrahma lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avant la rencontre, Pierre Sage avait parlé de la connexion qu’il pouvait exister entre Georges Mikautadze et Saïd Benrahma. Il a choisi de la mettre en avant pour OL - Auxerre et cela a aidé le Géorgien à chasser ses démons du début de saison.

Jeudi, contre Besiktas, nombreux sont les observateurs à avoir remarqué que le jeu lyonnais avait par moment été forcé avec une relation Cherki - Lacazette parfois trop présente. Pierre Sage avait choisi de désamorcer ce point qui pouvait être polémique en mettant en avant les affinités des uns et des autres sur et hors du terrain et qui pouvait pousser à faire ce constat. D’ailleurs, l’entraîneur de l’OL n’avait pas hésité à parler de la connexion qu’il pouvait aussi exister entre Georges Mikautadze et Saïd Benrahma.

Toutefois, les deux offensifs n’avaient pas forcément eu l’occasion de la mettre en évidence sur la durée d’un match. Contre Auxerre, elle n’a pas sauté aux yeux plus que ça et pourtant, l’Algérien et le Géorgien forment un autre binôme dans cette concurrence offensive. On a rapidement pu voir Benrahma prendre le ballon sur le penalty sifflé et le donner à son compère. Histoire de lui donner encore un peu plus de courage au moment de débloquer enfin son compteur but avec l’OL.

Mikautadze : "On avait travaillé cette situation de but à l'entraînement"

Entre l’ancien de West Ham et l’ancien du FC Metz, le courant est tout de suite passé hors du terrain. Sur le rectangle vert, ils ont connu quelques difficultés depuis le début de saison, mais le déplacement au Havre a permis à Mikautadze de se montrer décisif pour la première fois, en lançant son compère pour le but du 4-0. Dimanche, le natif de Gerland aurait pu remettre ça si Benrahma avait fait preuve d’un peu plus de lucidité au moment de se présenter face à Léon à la demi-heure de jeu. La connexion décisive s’est finalement faite sur le deuxième but lyonnais avec un centre de l’Algérien déposé sur la tête du numéro 69 au deuxième poteau. Une action "un peu travaillée à l’entraînement donc ça fait plaisir quand ça paye comme ça."

Ce premier but dans le jeu, Mikautadze était content qu’il intervienne après une belle action collective et une récupération de Matic, mais surtout que la passe "soit de Saïd, c’est mon pote, mon 'frérot'", comme il l’a surnommé après la rencontre. L’occasion de faire ensemble la célébration désormais iconique du Géorgien. Une première qui en appellera d’autres comme l’espère Mikautadze, enfin débarrassé de ses démons du début de saison.