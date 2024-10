OL - Auxerre (2-2) : les Lyon 1950 avaient mis le feu en tribunes

Le tifo des Lyon 1950 pour OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À l’occasion du nul entre l’OL et Auxerre (2-2), les Lyon 1950 ont célébré leurs quinze ans d’existence. Avec un joli tifo et des fumigènes qui ont mis le début de rencontre sur pause pendant cinq minutes.

Les festivités avaient commencé dès 10h30 et se sont étirées bien après le coup de sifflet final d’OL - Auxerre (2-2), dimanche à Décines. En plus de l’hommage réservé à Maxime Gonalons par le club, les Lyon 1950 avaient eux un anniversaire à fêter à l’occasion de cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1. Comme ils l’avaient communiqué depuis de nombreuses semaines, la venue d’Auxerre était l’occasion pour le groupe de supporters du virage sud de souffler de façon presque officielle leurs quinze bougies pour leurs quinze ans d’existence. Les petits plats ont été mis dans les grands par les quelque 1300 adhérents du groupe principal du Sud avec un superbe tifo à l’entrée des joueurs sur la pelouse décinoise.

Mais un anniversaire n’en serait pas un si les bougies n’étaient pas allumées et soufflées. Le craquage de plusieurs centaines de fumigènes a rendu le tableau encore un peu plus joli, mais cela n’a pas été sans conséquence sur le déroulé du match. Après seulement une minute de jeu, Jérémy Stinat a été obligé de mettre en pause la rencontre, le temps que le brouillard se dissipe.

Cela a bien pris cinq minutes avant que le Virage Sud ne reprenne ses chants et soit salué par les autres groupes de supporters du Parc OL. Les Kop Virage Nord a notamment déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire "Vous avez su grandir et gagner le respect de tous. Joyeux anniversaire à nos amis Lyon 1950." Malheureusement, la fête a été gâchée par le nul des joueurs de Pierre Sage, qui sont malgré tout venus saluer le virage à l’issue du match.