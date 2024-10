Pélissier sentait qu’Auxerre "pouvait même gagner contre l’OL"

Christophe Pélissier, entraîneur d’Auxerre et auparavant de Lorient (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Mené deux fois au score, l’AJ Auxerre a réussi à accrocher le point du nul contre l’OL (2-2). Les Auxerrois auraient même pu repartir avec trois points sans une parade de Lucas Perri.

Le début de saison de l’AJ Auxerre à l’extérieur se résumait à un zéro pointé avant d’affronter l’OL à Décines. Quatre matchs et quatre défaites. Personne ne donnait cher de la peau bourguignonne entre Rhône et Saône. Mais entre une formation lyonnaise qui avait joué trois jours auparavant en Ligue Europa et une équipe auxerroise sur la pente ascendante, l’AJA a décroché son premier point de la saison loin de ses bases dimanche (2-2). Un petit exploit d’autant plus que les coéquipiers de Sinaly Diomandé ont couru par deux fois après le score au Parc OL.

Après la rencontre, Christophe Pélissier ne pouvait que saluer le courage de ses joueurs, qui auraient presque pu repartir avec encore mieux. "On était encore vierge à l’extérieur en n’arrivant pas à prendre de point. Le faire ici face à un gros du championnat, c’est toujours important, encore plus quand on revient deux fois au score. Ça montre à la fois la qualité de cette équipe, mais aussi l’état d’esprit, la volonté, la détermination de ne rien lâcher, a déclaré le coach en conférence de presse. Ce (dimanche) soir, on prend un point qui aurait même pu se transformer à la fin en trois points, mais je suis fier de ce qu’ont fait les garçons."

"Face à leur armada offensive, on pouvait aussi se faire punir"

La parade de Lucas Perri a en effet empêché l’OL de sombrer un peu plus et Auxerre de fêter une victoire avec le millier de supporters ayant fait le voyage jusqu’à Décines. Avec sept points pris sur les quatre derniers matchs, l’AJA remonte la pente et ce nul va très certainement donner du baume au cœur à Pélissier et ses joueurs. "On a la chance de marquer d’entrée en seconde période. Ils reprennent le score et c’est là qu’on montre vraiment un état d’esprit superbe. En ce sens-là, ils ont été héroïques. Même à la fin, on était un peu coupé en deux, on sentait presque qu’on pouvait aller gagner le match. Mais face à l’armada offensive et aux talents de Lyon, on pouvait aussi se faire punir."

Toutefois, le partage des points a bien un goût de victoire en Bourgogne ce lundi.