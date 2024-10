Auteur d’une parade décisive en fin de match, Lucas Perri a évité à l’OL une plus grosse désillusion contre Auxerre (2-2). Mais ce sont quand même deux points de perdus.

Ils cherchaient les trois points et on peut presque dire que les joueurs de l’OL s’en sortent presque bien avec le nul (2-2). Ce n’est forcément pas le résultat qui était attendu dimanche après-midi au Parc OL, mais les Lyonnais ne sont pas passés loin d’une totale catastrophe. Après la rencontre, Pierre Sage a tenu à souligner le bel arrêt de Lucas Perri pour sortir un ballon qui prenait le chemin du but et donc du 3-2 pour Auxerre à la 97e minute. Un arrêt salvateur alors que le portier brésilien "n’a pas vu le départ du ballon, car j’étais masqué quand le joueur adversaire a tiré", comme il l’a confié en partie en français après le nul.

L’envergure du portier lyonnais a sauvé un point même s’il n’est pas exempt de tout reproche sur les deux buts auxerrois. Dans cette rencontre, Perri n’a pas eu grand-chose à faire et c’est un travail avant tout mental qu’il doit faire. "En première période, je n’ai fait que des relances, et il fallait être très concentré dans la tête pour rester dans le match".

"On a souffert, on a encaissé deux buts, c'est dommage"

Assurant être de plus en plus à l’aise que ce soit dans la cage lyonnaise que dans sa vie de tous les jours à Lyon, Lucas Perri reste encore un peu sur la défensive quand il s’agit de s’imposer dans les airs et donc dans ses six mètres. L’enchaînement des matchs devrait l’y aider et vendredi, il ne sera pas de trop pour aider l’OL à aller faire un résultat à Lille. Car "faire un nul à la maison, ce n’est jamais très bon. Cependant, on va rester tranquille, en maintenant la sérénité dans laquelle on travaille depuis quelque temps."