Buteuse avec les États-Unis, Horan n'est attendue que jeudi à l'OL

Lindsey Horan avec les États-Unis (Photo by Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Remplaçante au coup d’envoi, Lindsey Horan s’est montrée décisive dans la deuxième victoire des États-Unis contre l’Islande.

Elle n’avait réussi à se montrer décisive lors du premier amical et on pouvait espérer qu’elle y parviendrait lors de la deuxième confrontation contre l’Islande dimanche. On avait vu juste puisque Lindsey Horan s’est invitée au spectacle à Nashville dans la deuxième victoire en deux matchs des Américaines contre la sélection européenne (3-1). Pourtant, pour la première fois depuis un moment, la milieu de l’OL n’a pas commencé la rencontre et a regardé du banc la première mi-temps de cet amical. Ce n’est qu’au retour des vestiaires qu’Emma Hayes a lancé sa capitaine.

Un retour à Décines, trois jours avant le choc contre le PSG

L’Islande menant 1-0 à la pause, les États-Unis ont appuyé sur l’accélérateur à un quart d’heure de la fin. Après l’égalisation de Williams (72e), Lindsey Horan a remis sa sélection devant au tableau d’affichage quasiment dans la foulée et après avoir pris un carton jaune (2-1, 76e). Le but de Sears (90+3e) a terminé le travail des Américaines qui ont un dernier match à jouer dans la nuit de mercredi à jeudi contre l’Argentine. Horan prendra-t-elle part à cette rencontre ? La meilleure joueuse de Première Ligue en septembre n’est attendue que jeudi à Décines pour préparer le choc contre le PSG, comme nous l’a confirmé le club.