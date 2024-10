OL - Auxerre (2-2) : Mikautadze enfin libéré

Dans ce nul rageant (2-2), Georges Mikautadze a enfin réussi à débloquer son compteur avec l’OL. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Mikautadze, un doublé gâché

Il attendait ça depuis tellement longtemps que sa joie a été à la hauteur de l’attente. Recrue phare de l’OL durant l’été, Georges Mikautadze attendait toujours de débloquer son compteur but avec son club formateur. Son raté à Rennes lors de la première journée le poursuivait inlassablement et, entre crise de confiance et méforme, le Géorgien était à la recherche d’une lueur. Elle est intervenue ce dimanche contre Auxerre. Lancé en pointe à la place d’Alexandre Lacazette, il a d’abord bien lancé Benrahma mais ce dernier a gâché l’occasion d’ouvrir le score.

Comme un symbole, c’est face au Virage Sud qui fêtait ses 15 ans que Mikautadze a renoué avec sa célébration. D’abord en surprenant le défenseur auxerrois pour provoquer le penalty, puis en le transformant dans la foulée, malgré de nombreuses minutes d’attente. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais en débloquant son compteur, le numéro 69 s’est débarrassé des mauvaises ondes. D’ailleurs, pour enfoncer le clou, il s’est offert un doublé qu’il pensait salvateur. En réussite individuellement, Georges Mikautadze aurait certainement préféré ses premiers buts avec une victoire…

Flop : Perri trop hésitant dans ses six mètres

On aurait pu mettre Benrahma qui, hormis sa passe décisive, n’a rien fait pendant les 68 minutes passées sur le terrain. Seulement, après des prestations plus qu’encourageantes ces dernières semaines, Lucas Perri n’a pas forcément été souverain ce dimanche. Il n’a pourtant pas eu grand-chose à faire. Mais, sur le but de Diomandé, malgré son envergure, il est un peu court et n’a pas la main assez ferme pour sortir le ballon.

On l’a vu hésiter sur quelques ballons passant devant son but. C’est d’ailleurs sur une de ces hésitations qu’est venue la deuxième égalisation de l’AJA. S’il ne peut logiquement rien sur la frappe de Diomandé déviée involontairement par Traoré, elle fait suite à un ballon dans les six mètres que Perri n’est pas allé chercher, obligeant Caleta-Car à dégager un peu à l’arrachée. Sa parade à la 95e minute évite la défaite, mais à la fin, les conséquences sont assez importantes avec ce nul dont l’OL se serait bien passé.