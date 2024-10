Après la défaite en Ligue Europa, l’OL n’a pas réussi à rebondir contre Auxerre (2-2). Les joueurs de Pierre Sage laissent passer une belle occasion de remonter au classement.

Qu’est-ce qui prédomine après ce nul de l’OL contre Auxerre (2-2) ?

Pierre Sage : On retient le sentiment final qu’est la frustration. Je pense qu’on aurait mérité de l’emporter, mais encore une fois, on n’a pas fait tout ce qu’il fallait. À la fin, on subit même une grosse situation qui aurait pu nous amener vers une frustration encore plus importante sans un arrêt de Lucas Perri. Je pense qu’on est frustré à la vue du match livré, mais on n’est pas passé loin aussi d’une désillusion.

Qu’est-ce qui a manqué pour gagner ?

Je pense qu’on a eu du mal à les manipuler pour les désorganiser et libérer les espaces. Leur 5-4-1 était très difficile à contourner, à pénétrer. On a vraiment eu du mal à les déséquilibrer. Ils étaient compacts et en même temps sur la largeur. On a eu la possession sur leur bloc, mais on a eu du mal à jouer dans leur dos. À partir du moment où on a marqué, il y a des espaces qui se sont libérés et on a été plus dans l’initiative et dans l’attaque de la profondeur, ce qui agit sur la dernière ligne. Mais, c’était insuffisant parce qu’on se crée moins d’occasions que ce que la possession peut laisser croire. Donc, on n’a pas été assez efficace dans ce domaine, avec le déséquilibre et sa préparation.

"Trop de passivité sur le deuxième but"

Comme un symbole, le salut auxerrois vient de Sinaly Diomandé, qui était dans le loft à l’OL…

Je pense qu’il devait être un peu revanchard et c’est normal après ce qu’il s’est passé pour lui avant qu’il parte ou même depuis que j’ai repris l’équipe. Je ne pense pas que ce soit le but de sa vie, mais il marque et une frappe qui doit partir en touche et qui finit en but sur le deuxième. C’est une belle histoire pour lui, malheureusement. Mais, je ne lui souhaite que de bonnes choses.

Sur ce deuxième but, est-ce avant tout une succession d’erreurs ?

Le premier choix, c’est un dégagement qui se transforme en chandelle. Donc, c’est cette passivité-là qui laisse des mini-opportunités à l’adversaire. Quand bien même, ce n’est pas une opportunité, elle se transforme en une. La frappe est vraiment hors cadre, mais de toute façon, c’est une forme d’empathie qu’on a avec notre adversaire et qu’il faut qu’on gomme. On est en confrontation avec eux et on se doit de ne rien leur laisser. C’était le discours à la mi-temps qu’ils n’auront que ce qu’on leur donne. On en a laissé deux et ils ont su les saisir.

Le prochain match à domicile est le derby. Avez-vous hâte ?

J’ai surtout hâte qu’on prépare bien ce derby qui sera le troisième match après Lille et Hoffenheim. Il faut qu’on ait un maximum d’arguments pour être performant dans ce derby. On est dans la construction de notre jeu. Il y a des choses qui se stabilisent même si de temps en temps, on en voit moins apparaitre. Il faut continuer à progresser en tant qu’équipe. Les deux matchs à venir vont être importants. C’est un match durant lequel on doit porter haut et fort nos couleurs.