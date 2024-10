Les joueurs de l’OL félicitent Georges Mikautadze après son but contre Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Muet depuis son arrivée à l’OL, Georges Mikautadze s’est illustré contre Auxerre. Malgré le nul (2-2), l’attaquant géorgien a débloqué son compteur but et espère désormais enchaîner.

Georges, on imagine que ces deux buts font du bien à la tête ?

Georges Mikautadze : Je suis content de marquer mon premier but avec l’OL. Ça m’a permis de marquer le deuxième dans la foulée, donc je suis satisfait. Je n’avais pas forcément de poids, mais j’avais aussi envie de marquer mon premier but ici, puis le deuxième a suivi, donc il faut que je continue à travailler pour répéter ce genre de matchs.

Sur le penalty, il y a une longue attente. Comment la gère-t-on ?

Il faut garder la tête froide, je ne me suis pas mis de pression. Ça fait du bien parce qu’on aime bien marquer des buts, nous les attaquants. Il faut garder la tête froide et le tirer pour le marquer. J’ai choisi le milieu, c’était la meilleure solution (sourires). Ça fait plaisir quand tu en marques déjà un, puis deux, c’est encore mieux. Je suis content, même si le résultat gâche un peu.

"Je suis aussi venu pour jouer aux côtés de Lacazette"

À la satisfaction personnelle, il y a la déception collective avec ce nul (2-2). Comme l’expliquer ?

Il y a un peu de frustration parce qu’on se doit de gagner ce genre de matchs. On a laissé filer deux points, mais il faut continuer à travailler et gagner le prochain match à Lille. On a encaissé deux buts que l’on n’aurait pas forcément dus encaisser. On a pris un but gag sur le deuxième avec une frappe de loin.

Avec la défaite contre Besiktas, est-ce un coup d’arrêt pour l’OL ?

Non, pas de coup d’arrêt, on essaye de faire les choses comme il faut, on travaille tous les jours pour parvenir à gagner un maximum de matchs, donc il faut continuer.

Cet été, tout le monde souhaitait voir la doublette Lacazette - Mikautadze. Finalement, vous jouez peu ensemble…

J’espère que ça va pouvoir se voir. Je suis venu pour ça aussi, pour jouer à ses côtés. Il m’a félicité d’avoir marqué ces deux buts. Il m’avait dit avant le match que j’allais marquer, donc ça me fait plaisir et j’espère qu’on pourra évoluer ensemble pour marquer beaucoup de buts.