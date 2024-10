Auxerre ne va pas appuyer sa réserve après le nul contre l’OL (2-2)

Ayant choisi de déposer une réserve au moment du penalty sifflé pour l'OL en première mi-temps, l’AJ Auxerre ne devrait pas aller plus loin. Christophe Pélissier l’a confirmé après le match.

C’est une situation ubuesque qui s’est tenue au Parc OL dimanche après-midi. Après les longues minutes d’arrêt suite aux festivités des Lyon 1950, la première mi-temps a été entachée d’un deuxième long arrêt de jeu juste avant la mi-temps. En cause ? Le penalty sifflé pour l’OL après une faute sur Georges Mikautadze. Pourtant, l’arbitre de touche avait désigné un ballon sorti et donc un six mètres pour Auxerre, mais la VAR a appelé Jérémy Stinat qui a désigné le point de penalty. Une décision qui a mis les Auxerrois hors d’eux, à commencer par Christophe Pélissier. Plus que le ballon sorti, l’AJA estimait que l’arbitre central avait sifflé la sortie de but avant le contact entre Mikautadze et Mensah. En plein match, le club bourguignon a donc choisi de porter une réserve, ce qui a entraîné de longues minutes d’arrêt et 15 minutes de temps additionnel.

Un point qui suffit au bonheur auxerrois

Cette réserve n’ira pas plus loin. En effet, après la rencontre, l’entraîneur auxerrois a annoncé qu’ils ne la pousseraient pas. "L’arbitre de touche me dit que le ballon est sorti. Après la VAR, le 6m est joué, donc c’est fini, tu ne peux pas revenir sur un deuxième temps de jeu. Je trouve que c’est sévère et je ne parle pas de la faute, car elle y est. Je trouve que l’interprétation est sévère. Le drapeau est levé, il siffle, mais il me dit qu’il a sifflé après. Mais il laisse partir le 6 mètres, donc ça joue. Peut-être que l’arbitre ne donne pas l’autorisation de le tirer, mais bon, on ne va pas parler que de ça aujourd’hui. Non, nous n’allons pas confirmer la réserve. J'ai vu l’arbitre à la fin, on a discuté. On va retenir le positif, et on va parler de ça maintenant."

Dans les règlements de la LFP, une réserve appuyée aurait pu se transformer en un match à rejouer. Quelque chose nous dit que le 2-2 arraché n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l’AJ Auxerre.