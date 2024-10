L’OL en délicatesse à la maison, Auxerre en perdition à l’extérieur

Alexandre Lacazette lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Ce dimanche (15h), l’OL affronte Auxerre avec la possibilité de poursuivre sa série de victoires en Ligue 1. Seulement, trois des quatre défaites lyonnaises l’ont été à la maison.

Faire le plein avant le triptyque qui s’annonce avec Lille, Hoffenheim et Saint-Étienne. Ce dimanche (15h), l’OL n’a d’autre choix que celui de s’imposer contre Auxerre. Malgré le renouveau auxerrois (deux victoires en trois journées), la hiérarchie doit être respectée si les Lyonnais veulent viser plus haut cette saison en Ligue 1. Interdiction de laisser des points en route, d’autant plus qu’après huit journées, l’OL affiche déjà trois défaites en championnat. Deux d’entre elles ont eu lieu à Décines (Monaco et Marseille) et l’on pourrait même rajouter celle de Besiktas jeudi soir. Comme à la grande époque, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette doivent redevenir maîtres à la maison pour rêver plus grand.

Aucun point à l'extérieur pour l'AJA

Avec le dimanche festif qui s’annonce au Parc OL, tous les ingrédients sont réunis pour voir la formation rhodanienne signer un quatrième succès de suite en championnat. En plus de la réaction d’orgueil attendue, les Lyonnais affrontent l’AJ Auxerre qui est loin d’être à son aise à l’extérieur. Malgré leur bonne passe, les joueurs de Christophe Pélissier n’ont pris aucun point hors de leur base cette saison. Ils restent même sur un revers 3-1 à Saint-Étienne, début octobre. Alors, l’air rhônalpin sera-t-il encore défavorable à l’AJA ?