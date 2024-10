OL - Auxerre : Sage fait six changements, Mikautadze en pointe

Trois jours après la venue de Besiktas, l’OL enchaîne contre Auxerre ce dimanche (15h). Pierre Sage a effectué six changements, avec notamment Georges Mikautadze en pointe à la place d’Alexandre Lacazette.

"Huit, c’est trop quand ça ne marche pas, quatre, ce n’est pas assez quand ça ne marche pas". Vendredi, Pierre Sage avait ironisé sur la rotation à venir à l’OL et a donc décidé de couper la poire en deux pour la venue d’Auxerre, ce dimanche (15h). Trois jours après la défaite contre Besiktas, l’entraîneur lyonnais a changé près de la moitié de son onze avec six changements. Cela fait beaucoup, mais Sage espère ne pas revoir la partition indigeste observée contre Toulouse il y a quasiment un mois après le match contre l’Olympiakos.

Pour ce rendez-vous contre l’AJA, les cadres soufflent en grand nombre. En plus de Clinton Mata, laissé au repos pour ce match et qui sera remplacé par Duje Caleta-Car dans le onze, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rayan Cherki vont commencer la rencontre sur le banc. Quand le capitaine semble un peu émoussé et en manque de confiance, les deux autres joueurs du cru avaient besoin de souffler un peu en plus d’être en sursis au niveau des cartons en vue du derby.

Un entrejeu assez défensif

Cette large rotation profite à certains remplaçants qui vont avoir une belle carte à jouer ce dimanche après-midi. Après l’échec de Toulouse, ils ne devront pas se louper cette fois-ci, à l’image de Georges Mikautadze. Recrue phare de l’été, le Géorgien n’a pas encore débloqué son compteur but et peut profiter de la venue d’Auxerre pour se remettre en scelle. L’attaquant ne sera pas la seule nouveauté du jour. Malick Fofana retrouve le onze également en attaque, tandis que le milieu connait une grosse refonte. Tanner Tessmann enchaîne et sera accompagné par Nemanja Matic, qui sera capitaine, et Jordan Veretout. Un entrejeu assez défensif… En défense, Saël Kumbedi retrouve le couloir droit et signe une deuxième titularisation après celle à Toulouse.

Le onze de l’OL contre Auxerre : Perri - Kumbedi, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tessmann - Benrahma, Mikautadze, Fofana