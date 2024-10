Trois semaines après les incidents qui ont éclaté après OL - Nantes, les Six Neuf Pirates ont choisi de ne pas être présents pour le match de ce dimanche contre Auxerre. Ils annoncent être de retour pour le derby le 10 novembre.

Avec la fermeture du troisième anneau contre Besiktas, leur présence avait été plus qu’incertaine. Ce dimanche, ils seront aux abonnés absents pour OL - Auxerre. Dans un post sur les réseaux sociaux, les Six Neuf Pirates ont informé qu’ils ne seraient pas présents pour le match de la 9e journée de Ligue 1 à 15h. Dans un stade annoncé à guichets fermés, le nouveau groupe de supporters brillera par son absence, suite aux différentes sanctions du club. "Coupable d'être agressés ? Soutien aux ICS (interdits commercial de stade)", peut-on lire sur une banderole déployée par le groupe. Ces dernières font suite aux affrontements qui se sont produits il y a trois semaines lors du dernier match à domicile en Ligue 1 de l’OL contre Nantes.

Retour prévu pour le derby le 10 novembre

À l’issue de la victoire (2-0) contre les Canaris, des violences avaient éclaté au pied de la porte A entre supporters des virages nord et sud et ceux du Six Neuf Pirates. Ces bagarres avaient entraîné des arrestations, des supporters obligés de se rendre à l’hôpital, mais aussi des sanctions de la part du club. Dix-neuf interdictions commerciales de stade ont été prononcées et seize dépôts de plainte dans le même temps. Malgré leur absence ce dimanche, les Six Neuf Pirates ont pris rendez-vous pour le derby contre Saint-Etienne, le 10 novembre prochain au Parc OL.