Ce dimanche (15h), l’OL reçoit Auxerre au Parc OL. L’enceinte de Décines, qui affichera complet, sera le théâtre des festivités pour les 15 ans des Lyon 1950, mais aussi d’un hommage à Maxime Gonalons.

Une victoire contre Besiktas jeudi aurait rendu l’après-midi encore plus festive. Par les temps qui courent à Lyon, voir des sourires en tribunes n’est pas rare, mais ce sont avant tout des affaires de violences physiques ou verbales qui occupent l’actualité du Parc OL. Ce dimanche (15h), les ingrédients devraient être là pour rendre cet OL - Auxerre festif, que ce soit sur le terrain que dans les tribunes. Depuis plusieurs semaines, le groupe de supporters Lyon 1950 a annoncé que la célébration de ses 15 ans se ferait pour le compte de cette 9e journée de Ligue 1. Ayant déjà mis la barre assez haute en ce début de saison, les supporters du Virage Sud devraient logiquement augmenter le curseur pour ce rendez-vous avec des animations vocales et visuelles pendant les 90 minutes et un rassemblement annoncé à 10h30 pour une arrivée vers 13h au stade.

Hommage à Gonalons dans un stade à guichets fermés

Dans un stade plein, le rendu devrait être du plus bel effet. En effet, les places pour cet OL - Auxerre ont connu un vrai succès et près de 56 000 spectateurs prendront place dans le Parc OL pour encourager les joueurs de Pierre Sage. Le soutien populaire ne sera pas de trop pour mettre de côté la défaite en Ligue Europa. Lors de cette défaite contre Besiktas, le Kop Virage Nord avait déjà rendu hommage à Maxime Gonalons avec une banderole. Ce dimanche, ce sera le club dans sa totalité qui saluera le départ à la retraite de l’ancien milieu et capitaine de l’OL. Interrogé sur la nature de l’hommage, le club a fait le choix de la surprise.