L’OL peut accrocher le Top 5 de Ligue 1 contre Auxerre

Les joueurs de l’OL célébrant un but contre Nantes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec la défaite de Lens contre Lille et celle de Reims contre Brest, l’OL a une belle opportunité ce dimanche (15h). Une victoire contre Auxerre et les Lyonnais retrouveraient le top 5 de la Ligue 1 pour la première fois depuis bien longtemps.

Comme après la défaite contre l’OM il y a un mois, l’OL a la chance de pouvoir rapidement enchaîner pour tenter d’oublier le revers (0-1) contre Besiktas. Comme il y a un mois, les Lyonnais ont aussi la possibilité d’évoluer une deuxième fois de suite à la maison pour se remettre dans le droit chemin. Ce dimanche (15h), les joueurs de Pierre Sage reçoivent l’AJ Auxerre pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Si la série de cinq victoires consécutives a pris fin jeudi soir en ce qui concerne l’ensemble des compétitions, la formation lyonnaise a une série à poursuivre en championnat. Avec trois victoires de suite, l’OL peut faire la passe de quatre et ainsi continuer sa remontée au classement.

Revenir à un point de Lille avant le choc vendredi prochain

L’AJA ne vient pas en victime après avoir notamment fait tomber Reims et Brest sur les dernières journées, mais la mission est loin d’être impossible pour les Lyonnais. D’autant plus que l’opportunité est belle. Si vendredi, Pierre Sage a mis en avant la possibilité d’atteindre le même niveau de points que la saison dernière au mois de janvier, l’OL peut surtout retrouver le Top 5 de la Ligue 1. Avec les défaites de Lens et de Reims, les coéquipiers de Lucas Perri pourraient revenir à un point de Lille, quatrième et prochain adversaire du club rhodanien. Anecdotique certes, mais qui confirmerait le regain de forme avant les chocs contre le LOSC et le derby.