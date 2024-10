Ligue 1 : face à Auxerre, l'OL se lance un défi

L'OL pourrait, après neuf matchs, égaler son total de points obtenu en... janvier la saison passée. Pour cela, il devra l'emporter.

C'est une statistique, peut-être incongrue, mais qui avant la rencontre, peut servir à motiver un groupe. Dimanche, lors de la neuvième journée de Ligue 1, l'OL recevra Auxerre. Actuellement septième, il peut espérer gagner une ou deux places ce week-end, en fonction déjà de son résultat, mais aussi selon les performances de Reims (sixième), et de Lens (cinquième) et Lille (quatrième), qui s'affrontent ce samedi.

Mais le plus important sera avant tout de se concentrer sur soi, et sur sa performance. Après son revers jeudi contre Besiktas (0-1) en Ligue Europa, l'Olympique lyonnais doit reprendre sa marche en avant en Ligue 1. Il reste sur trois succès de suite en championnat, et un quatrième lui permettrait d'accomplir un objectif évoqué par Pierre Sage vendredi devant la presse.

"Un bon challenge" pour le groupe

L'entraîneur rhodanien a effet rappelé que "si nous gagnons ce match, nous aurons autant de points qu’à la fin janvier de la saison dernière, ce qui représente un bon challenge pour nous." Les partenaires d'Alexandre Lacazette compteraient seize unités après neuf parties, soit le même total qu'après seize journées lors de l'exercice 2023-2024. Ce n'est pas une ambition démesurée au vu des prestations de l'an passé, mais c'est un point de passage presque obligé pour l'OL, qui vise plus haut que sa sixième place précédente.