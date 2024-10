OL féminin : des Fenottes décisives en sélection

Huit matchs internationaux avec des joueuses de l'OL avaient lieu vendredi. Au programme, beaucoup de victoires et de buts des Lyonnaises.

C'est presque du 100%. Vendredi, quatorze joueuses de l'OL féminin étaient sur les terrains pour des rencontres internationales. Plusieurs matchs amicaux, et une seule affiche officielle, pour la Norvège d'Ada Hegerberg. Commençons par l'attaquante, qui était sur le banc pour affronter l'Albanie. Revenant progressivement après un début de saison retardé, elle a inscrit son premier but sur l'exercice lors du succès 5 à 0 des Norvégiennes. Une première partie bien négociée donc, qui demandera une confirmation mardi prochain, pour le retour. Une confrontation qui compte pour les barrages de l'Euro 2025.

La France, avec un but de Renard, bat la Jamaïque

Nous avions ensuite sept duels de préparation. La France tout d'abord, pour la première de Laurent Bonadei, a facilement battu la Jamaïque avec une réalisation de Wendie Renard pour le 2-0 (succès 3-0 au final). En plus de la défenseure, Kadidiatou Diani était titulaire, tandis qu'Eugénie Le Sommer et Vicki Becho sont entrées en jeu. Les plus jeunes, les U19, ont elles lourdement chuté contre l'Espagne (3-0). Les coéquipières de Wassa Sangaré, la capitaine, n'ont pas trouvé de solutions face à leur adversaire, malgré la titularisation de la Rhodanienne Charline Coutel et la présence de sa partenaire Sofia Bekhaled sur le banc.

Däbritz et Egurrola buteuses

Le scénario a souri à Sara Däbritz lors du choc entre l'Angleterre et l'Allemagne. La milieu de terrain a inscrit un penalty dix minutes après son entrée en jeu, permettant à sa sélection de mener 4-2 (4-3 finalement). Sofie Svava a elle aussi été décisive, délivrant une offrande lors de la victoire 5 à 0 du Danemark contre l'Afrique du Sud. Enfin, les Pays-Bas ont écrasé l'Indonésie 15 à 0 avec un but de Damaris Egurrola. Daniëlle Van de Donk a disputé le dernier quart d'heure.

Les deux dernières rencontres avec des Fenottes ont accouché du même score 1-1. L'Australie d'Ellie Carpenter (90 minutes) n'a pas réussi à prendre le meilleur sur la Suisse, pendant que le Canada de Vanessa Gilles (90 minutes) résistait aux championnes du monde espagnoles.