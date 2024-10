Ligue 1 : Auxerre veut "se mettre au niveau" contre l'OL

Fort à domicile et en difficulté à l'extérieur, Auxerre va tenter de mettre un terme à la série lyonnaise en Ligue 1. L'AJA veut montrer qu'elle peut être à la hauteur.

La neuvième journée de Ligue 1 a débuté vendredi, avec le court succès de Rennes contre Le Havre (1-0). Elle se poursuivra ce samedi, avec notamment le derby entre Lens et Lille, puis se conclura dimanche avec cinq rencontres, dont un duel entre l'OL et Auxerre à 15 heures après le repas dominical. Le stade de Décines devrait être plein, ou presque, pour cette affiche.

L'Olympique lyonnais vient de remporter ses trois dernières parties en championnat, et même s'il a perdu face à Besiktas en milieu de semaine (0-1), la dynamique du jeu reste positive pour le groupe de Pierre Sage. "On sait qu'on va affronter une équipe très forte. En plus ils n'ont pas gagné jeudi, ils vont vouloir se rattraper. Ils ont des joueurs de talent. Mais il ne faut pas faire que défendre sinon ce sera très compliqué, estime l'entraîneur de l'AJA, Christophe Pélissier. Sur des matchs comme ça, on a tout à gagner."

"On veut une prestation référence à l'extérieur"

L'entraîneur de 59 ans veut que ses troupes jouent crânement leur chance face aux Rhodaniens. "Il faut voir l'effectif et le banc. C'est une formation de très haut niveau qui vise le top 5, voire plus haut. Du niveau des adversaires que l'on a rencontrés comme Monaco (défaite 3-0 à domicile, NDLR). On ne va là-bas en victime, il faut avoir des ambitions, affirme-t-il. On veut une prestation référence à l'extérieur, quoi de mieux que de le faire là-bas."

Le promu a, pour l'instant, su se mettre au niveau pour espérer se maintenir (treizième), mais il doit batailler chaque semaine, surtout loin de ses bases, où il a concédé quatre revers pour l'instant. "C'est un plaisir de jouer ces matchs-là (Lyon, Rennes puis Marseille). La Ligue 1, c'est dur, oui. Mais on a montré contre Reims (2-1) que l'on pouvait rivaliser les yeux dans les yeux, se réjouit Pélissier. Quand on joue des équipes de moindres calibres, on a plus de mal. J'espère qu'on va pouvoir se mettre au niveau."